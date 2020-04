La Cour des comptes est écoutée dans 85% des cas

En place depuis janvier, les trois nouveaux magistrats de la Cour des comptes ont dû effectuer un travail particulier: juger si le job de leurs trois prédécesseurs a bien été écouté par les services cantonaux et communaux qu’ils avaient audités. Le résultat des courses a été publié ce mardi: sur 17 audits pour lesquels il restait encore des recommandations à mettre en pratique, 49% d’entre elles l’ont été entièrement, 36% partiellement et 15% pas du tout.

Guy-Philippe Bolay, actuel président libéral-radical de la Cour, appelle à relativiser ces chiffres. L’analyse ne porte que sur 17 audits donc, sur un total de 59 publiés en 12 ans. Les 42 qui restent sont soit trop récents (neuf sont sortis en 2019), soit déjà entièrement suivis par les services audités.

Mais alors quels sont les sujets où l’avis de la Cour a trouvé le plus faible écho? «Nous voyons beaucoup ressortir la problématique des relations entre le Canton et les Communes», explique Guy-Philippe Bolay. Il cite les exemples des constructions scolaires, des permis de construire ou des marchés publics. En gros: les dossiers où les relations peuvent être tendues pour des raisons financières ou parce que les compétences cantonales et communales s’entrecroisent.

«Ces thématiques ne sont pas totalement sous la pile des relations entre le Canton et les Communes, mais sont passées en deuxième ou troisième priorité, ajoute Guy-Philippe Bolay. Car la priorité des négociations a été mise actuellement sur la péréquation et la facture sociale.»

La loi ne prévoit néanmoins pas que les magistrats de la Cour puissent obliger les services audités à appliquer leurs recommandations. «Nous devons donc convaincre, souligne Guy-Philippe Bolay. La faible proportion de recommandations non traitées montre que la conviction fonctionne mieux que la contrainte.»