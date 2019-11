Une course d’école solennelle au parlement

Les débats du Grand Conseil animent à nouveau le site Perregaux depuis avril 2017. S’ils ont lieu la plupart du temps pendant la journée, on sait moins que, en soirée, le siège du parlement vaudois poursuit son activité. Depuis son inauguration, la salle plénière attire en effet les représentants des Communes qui semblent apprécier de siéger à la place des députés, le temps d’une séance de Conseil communal délocalisée à Lausanne.

Les élus du Mont-sur-Lausanne viennent de tenter cette aventure, qui relève à la fois de la course d’école et de l’exercice solennel de la démocratie semi-directe. On s’en convainc à l’approche de la place du Château. Un groupe goguenard vient de faire connaissance avec les lieux en constatant que l’entrée du bâtiment ne se situe plus sous le portique historique, comme c’était le cas avant l’incendie qui a ravagé les lieux en 2002. On évoque l’apéro qui suivra la séance mais, face à l’escalier contemporain serpentant jusqu’à l’hémicycle, l’attention se recentre sur les marches.

Une fois installés, les élus montains ne boudent pas leur plaisir de siéger au cœur du pouvoir législatif cantonal. Le volume, le design classieux et boisé, ainsi que les outils technologiques en imposent. Alors qu’ils ont l’habitude de siéger et de lever la main dans une salle communale aux fonctions multiples, les élus locaux découvrent une enceinte du Grand Conseil exclusivement dédiée au débat démocratique.

Encore faut-il apprivoiser la technologie. Système audio, boutons de vote électronique, visages filmés et projetés à l’écran géant… On perçoit la fébrilité dans certaines interventions. «Le municipal va vous répondre depuis le pupitre des conseillers d’État», lâche le président du Conseil communal, Marc Maillard. Malgré tout, chacun semble souhaiter apparaître dans le film de cette séance, qui sera mis plus tard à disposition sur un DVD. «Les élus avaient envie de s’exprimer; j’en ai entendu qui n’avaient jamais pris la parole aux séances habituelles», commente Marc Maillard à l’issue de cette session. Si la symbolique des lieux en impose aux orateurs communaux, elle semble avoir également le mérite de soigner le débat. «Mes collègues ont fait l’effort de s’exprimer de façon plus posée et on n’a pas entendu les habituelles petites allusions qu’on peut entendre en séance au Mont-sur-Lausanne», poursuit le président du Conseil communal.

Une trentaine de Communes

Le constat est partagé dans d’autres Communes. Elles sont une petite trentaine à avoir tenté l’exercice depuis la reconstruction du parlement. À Marc Maillard, l’expérience donne envie de voir s’il n’y aurait pas moyen d’installer une véritable sonorisation au Mont, ainsi que le système de vote électronique qui évite les erreurs de comptage au moment du vote.

Pour d’autres, la salle du Grand Conseil a été un test en grandeur nature de leurs futures installations. Les élus d’Yverdon sont venus siéger à Lausanne au printemps dernier, sous la présidence de Catherine Carp. «Cette salle est un outil de travail extraordinaire et si nous ne l’avions pas testée, nous n’aurions pas été en mesure d’adapter notre propre système électronique au moment de son installation», dit l’ancienne présidente.

Plus de 20 000 visiteurs

Secrétaire général du Grand Conseil, Igor Santucci rappelle que la priorité de son bureau demeure le bon fonctionnement du parlement vaudois. Reste que la mise à disposition des locaux pour les Communes a été souhaitée dès l’inauguration du nouveau site. Elles peuvent y siéger gratuitement une fois par législature. S’y ajoutent quelques centaines de francs pour les frais de régie et l’apéritif dînatoire qu’elles ne manquent pas de commander, bien que certains le trouvent parfois un peu chiche. La possibilité d’organiser une séance à la Cité s’est fait connaître par le bouche à oreille, souvent par la présence d’un député siégeant également à l’échelon communal. «Le Bureau du Grand Conseil n’avait pas l’intention de créer un appel d’air en faisant de la publicité, dit Igor Santucci. Depuis l’inauguration, nous avons tout de même déjà accueilli plus de 20 000 visiteurs.»