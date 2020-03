La criminalité baisse, les escroqueries prennent l'ascenseur

Dans un communiqué, les autorités se disent satisfaites du bilan sécuritaire de l'année 2019. Cinquante pour cent de baisse des infractions au Code pénal depuis 2013 (6% par rapport à 2018), une baisse de 8% sur les infractions à la loi sur les stupéfiants et 7% pour la loi sur les étrangers et l'intégration.

Le Canton précise que «les violences conjugales (+25%) et la cybercriminalité représentent toutefois d'indiscutables ombres au tableau.» La conseillère d'État Béatrice Métraux indique à ce propos que «les mesures adoptées par les Chambres fédérales qui entreront en vigueur le 1er juillet 2020 mettront des moyens légaux supplémentaires pour protéger les victimes».

Sur le Net, les escrocs font de plus en plus de victimes, avec une hausse de 22%. Dans près de deux tiers des cas, les infractions ont été commises sur la Toile. Le communiqué précise que «la brigade spécialisée a été renforcée, une plateforme intercantonale a été mise en place à l'échelon romand et des outils d'investigation sophistiqués ont été déployés».

Du côté du Ministère public vaudois, davantage d'enquêtes ont été ouvertes en 2019 que l'année précédente, portant à 8291, le nombre de dossiers encore ouverts au 31 décembre, soit 193 de plus qu'en 2018.

La durée moyenne des procédures a augmenté, en passant de 77 à 100 affaires traitées dans les six mois. Dix pour cent des enquêtes ont demandé plus de douze mois de traitement (contre 8% auparavant). Concrètement, cela signifie que «ces chiffres sont les indices d'une délinquance dont la prise en charge par les autorités de poursuite pénale devient de plus en plus lourde».