Décès du militant Alexandre Mariéthoz

On devrait bientôt être fixé sur ce que valent les conditions de travail chez saint Pierre. Alexandre Mariéthoz, né en 1975 et cheville ouvrière du monde associatif romand, est décédé samedi, sans aucun lien avec le coronavirus, témoignent de nombreux élus socialistes.

Installé à Pully, il était notamment connu comme président de la Ligue suisse contre le racisme au tournant des années 2000, puis pour avoir porté la voix de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, puis celle de Solidar. Il a compté parmi les éminences grises de plusieurs campagnes nationales.

«Un type incroyable, très engagé, organisateur magnifique. Il savait comme personne médiatiser et trouver comment sensibiliser à des causes nobles», raconte le syndicaliste Nicolas Rochat Fernandez, qui décrit un homme engagé à la fois dans les médias, dans les dossiers, et sur le terrain. «Il fallait le voir trépigner à l’idée d’aller monter un stand dans son Valais d’origine», sourit-il.

Dépeint comme un défenseur acharné de l’égalité et de la condition humaine, le Valaisan, passé par Genève et Berne, avait réussi à attirer l’attention sur l’exploitation du café (piquant au passage George Clooney) à l’international ou sur l’organisation du Mondial 2014 au Brésil.

Il arrivait à toujours à trouver la formule ou la pique pour mettre l’humain au centre.

«C’était pourtant un fan absolu de foot, sourit son ancien collègue Lionel Frei. Une personne brillante, fine, avec une mémoire et une culture incroyables. Il se souvenait du score de chaque match. Ce qui ne l’empêchait pas de critiquer une FIFA «organisée comme un club local de pétanque». L’humour était sa grande force. Il arrivait à toujours à trouver la formule ou la pique pour mettre l’humain au centre.»

Lui-même se mettant volontiers en scène sur les réseaux sociaux ou au profit de la communication du Graap, le Groupement d’accueil et d’action psychiatrique.

«Il ne cachait rien de ses propres fragilités et savait les utiliser pour déstigmatiser les maladies psychiques, souligne la directrice Annick Kosel. Il nous a rendus visibles et a sensibilisé la population avec brio. Pour lui, il fallait mettre en valeur l’expérience de la maladie. C’était un grand révolté, mais toujours mesuré.»