Le défenseur des jardins livre un combat maison

À l’ère de l’avant-coronavirus, Olivier Mark serait en train de sillonner le pays pour discuter d’affaires sérieuses entre quatre yeux. Depuis un mois, c’est de son bureau, au téléphone ou par visioconférence, que le président de JardinSuisse mène un combat crucial, de pair avec des voix influentes. Car le 16 mars, lorsque le Conseil fédéral a placé tout le pays en état de situation extraordinaire, le ciel est tombé sur la tête des paysagistes, des pépiniéristes, des horticulteurs et des jardineries, la branche verte devenant même le symbole de toutes les difficultés économiques de cette crise sanitaire.

Comme le gouvernement a contraint les magasins à fermer, à l’exclusion de ceux vendant des produits alimentaires et des médicaments, toutes les plantes cultivées durant l’hiver risquaient d’être perdues, frappant durement les producteurs.

«Nombreux sont ceux qui, désespérés, m’ont appelé, raconte le Montreusien. Leurs produits étant périssables, la mévente se transforme intégralement en perte sèche. Cela distingue l’horticulture du reste de l’économie dans cette crise. Nous l’avons rappelé au conseiller fédéral Guy Parmelin.»

Lundi, les jardineries rouvriront leurs portes aux côtés des cabinets médicaux et des services à la personne. Une sacrée victoire pour Olivier Mark: «Tout en étant confiné, il a fallu élaborer une stratégie en un jour pour faire partie de cette première volée, confie l’intéressé. L’administration fédérale étant peu opérante en cette période de confinement, nous avons décidé d’agir directement auprès du Conseil fédéral, via nos contacts au sein du parlement et avec le fort soutien de l’Union suisse des paysans et de l’Union suisse des arts et métiers. Cette réouverture rapide constituait notre priorité. Nous nous battons désormais encore pour que nos producteurs les plus touchés soient dédommagés.»

Dans son appartement à Clarens, Olivier Mark est confiné, mais pas seul. Sa compagne, la conseillère nationale Jacqueline de Quattro, ne l’accompagne pas uniquement dans les tâches ménagères. Elle a aussi déposé une interpellation au parlement demandant au Conseil fédéral de soutenir financièrement les entreprises horticoles. «C’est la première fois que nous collaborons sur un dossier politique, souffle Olivier Mark. Auparavant, nous ne mélangions pas nos vies privées et publiques.» «Je suis fière de ce qu’il vient d’accomplir, confie l’ancienne conseillère d’État vaudoise. Je me devais de le soutenir.»

Drôle de retour des choses pour cet horticulteur qui avait été à la tête du plus grand établissement floricole de Suisse, à Yvorne, jusqu’en 2007, avant que celui-ci ne tombe en faillite en raison de la libéralisation du marché de la fleur coupée. À l’époque, il n’y avait eu personne pour le sauver. JardinSuisse, dont il est un des fondateurs, n’existait alors pas.

Facile, le coup de fil!

«Ce confinement nous légitime à parler de choses très importantes à distance, par téléphone ou visioconférence, alors qu’habituellement il est d’usage de se rencontrer, relance Olivier Mark. Ce mode de faire est très efficace et pourrait subsister. Un coup de fil, c’est plus facile!» Parallèlement, le président de JardinSuisse a ainsi pu poursuivre ses activités de spécialiste en analyse stratégique et de création de système de management.

Durant cette période de confinement, le couple consacre davantage de temps à concocter de petits plats, orientaux ou asiatiques de préférence. Et ne sort quasi que pour de petites balades. «Cela me manque de ne pas pouvoir apprécier pleinement le printemps en plein air, glisse Olivier Mark. Confiné, je suis néanmoins rassuré par le sort de mes enfants: ma fille a pu rentrer juste à temps d’Asie et mon fils est sous les drapeaux.»

Cette période de réclusion forcée est aussi propice à la philosophie: «Le danger semble renforcer nos traits de caractère, analyse Olivier Mark. J’ai vu des personnes peiner à accepter que la situation s’améliore chez leurs voisins. Comme nous sommes jalousés par d’autres secteurs d’activité. Et je ne comprends pas pourquoi on oppose l’économie aux aspects humains. Tout le monde bénéficie d’une économie saine.»