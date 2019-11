Malgré un déficit, la Fête du blé regermera en août

Quinze mois après la dernière représentation du spectacle «Solstices», les organisateurs de la 4e Fête du blé et du pain ont publié mardi matin leur bilan final: la grande manifestation qui a lieu tous les dix ans à Échallens a essuyé une perte de 175'000 francs. «Nous avons vendu 2000 places de pas assez, explique le président du comité d’organisation, Jacky Delapierre. Notre erreur, comme d’autres, a été de croire que l’augmentation de la population se reporterait proportionnellement sur le nombre d’entrées. Mais en dix ans, le monde a changé.» Concrètement, 32'000 personnes ont assisté aux représentations du spectacle «Solstices», soit 1300 de plus que lors de la précédente édition en 2008.

Jacky Delapierre souligne par contre que ce «manque à gagner» est l’unique cause de ce déficit, qui a nécessité un prélèvement sur les réserves de l’Association de la Fête du blé et du pain. «Toutes les commissions ont tenu leur budget. Et dans le bilan financier global, il faudrait aussi tenir compte de ce que la fête a rapporté aux différentes sociétés locales qui ont tenu des caveaux ou des stands.»

Plus dur qu'imaginé

Avant de définitivement tourner la page, le boss d’Athletissima avoue que sa présidence lui a demandé plus d’engagement que ce qu’il avait imaginé. «Mais je l’ai fait avec énormément de plaisir et j’espère avoir contribué à ce qui reste globalement un succès. J’ai parfois été un peu dur, mais c’était toujours dans l’intérêt de la fête.»

Par rapport au temps écoulé avant l’annonce de ce bilan final, Jacky Delapierre explique qu’il tenait à ce que tout soit d’abord réglé. «C’est le cas aujourd’hui: nous n’avons plus d’argent à encaisser et nous n’en devons à personne.» Lors de la récente assemblée générale de l’association, il a donc pu sereinement passer le témoin à Landry Pahud, choisi pour présider le comité de veille jusqu’à la prochaine édition.

Il n’y aura toutefois pas besoin d’attendre dix ans pour fêter de nouveau le blé et le pain à Échallens: suite à la ferveur populaire suscitée par la fête et aux demandes qui ont suivi, un comité s’est constitué pour créer une nouvelle fête annuelle, qui «maintiendra la flamme» entre les éditions. La première édition est fixée au 30 août prochain.