Les députés durcissent la lutte contre l’amiante

L’amiante est à l’origine de maladies insidieuses et mortelles, et ce problème de santé publique n’appartient pas au passé. C’est le combat de l’entrepreneur PLR Guy Gaudard, très actif sur ce thème au Conseil communal de Lausanne. L’élu siège aussi au Grand Conseil et, mardi, il a pu compter sur le centre-gauche de l’hémicycle pour faire passer sa motion. Celle-ci exige que, «comme partout en Europe», chaque transaction immobilière donne lieu au préalable à un diagnostic amiante. Lequel, à terme, doit aussi s’étendre aux autres polluants industriels (PCB, radon, plomb...). «Il est indispensable que les locataires aient aussi connaissance de la salubrité de l’objet loué», ajoute l’élu.

Ces injonctions ont été soutenues par la gauche radicale, le PS, les Verts et les centristes. Dans le propre camp de Guy Gaudard, des doutes ont en revanche été émis. Son collègue de parti Pierre Volet a dit sa crainte: «Les précautions actuelles sont suffisantes. Si on va trop loin, que l’on renchérit les travaux de désamiantage, il y a un risque que des personnes le fassent faire au noir, ou le fassent eux-mêmes, avec des copains, etc.» «On est en train de créer une usine à gaz, et ça va se répercuter sur les loyers», a embrayé l’UDC Yvan Pahud.

Pas de quoi émousser la combativité du Lausannois. Il a rappelé que l’amiante est la cause «de 800 décès par année en Suisse». L’élu imagine par ailleurs que l’État pourrait subventionner les diagnostics. «Ceux-ci sont limités, pour l’instant, à des analyses partielles avant travaux lors de demandes de permis de construire» et se révèlent souvent incomplets, souligne-t-il. Et nombre de transformations requièrent ni mise à l’enquête, ni autorisation.

«Le Conseil d’État partage les préoccupations exprimées», a tenu à indiquer la ministre Rebecca Ruiz. Citant les chantiers que le gouvernement a ouvert sur ce sujet. Notamment l’élaboration d’une «stratégie amiante» visant à renforcer l’information auprès des personnes concernées, ouvriers comme bricoleurs du dimanche, ainsi que la formation.

Le Grand Conseil a aussi voté une motion du PS demandant d’interdire l’utilisation de l’amiante dans le Canton. Ceci pour contrer la volonté de la Confédération, exprimée l’an dernier, d’autoriser «des roches contenant de l’amiante pour des travaux de réparation et de restauration ponctuels».