Les députés invités à ne pas lâcher l’HRC

Le coup de semonce est lancé par la Commission des finances du Grand Conseil (Cofin): la confiance envers les dirigeants de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) est «fortement affectée». Néanmoins, la Cofin invite les députés à ne pas lâcher l’établissement flambant neuf de Rennaz, qui, sans un vote positif de leur part, «ne pourrait plus garantir le paiement des salaires et des factures de ses fournisseurs». La Cofin recommande donc d’accepter les mesures urgentes présentées la semaine dernière lors d’une conférence de presse de crise, et d’autoriser «le Conseil d’État à accorder, jusqu’à un maximum de 60millions, une garantie temporaire complémentaire de l’État à l’HRC pour les emprunts bancaires contractés par ce dernier, ainsi qu’à prolonger au-delà du 30 septembre 2020 la garantie temporaire de 45 millions accordée à l’HRC pour son fonds de roulement». Une garantie totale de près d’un demi-milliard, à 410 millions (comprenant la part valaisanne).

La construction de l’hôpital intercantonal a coûté 390 millions, soit 50 millions de plus que prévu. La facture finale devrait s’établir à 430 millions quand seront rénovées les antennes de Vevey et de Monthey, soit 100 millions de plus que le chiffre des débats politiques de 2012. Après plusieurs exercices déficitaires de l’HRC, celui de 2019 boucle avec un trou de 18 millions. Et prévoit une perte de 17 millions pour 2020. Cette situation a forcé les autorités à intervenir, exigeant au passage des audits. La Cofin dit avoir été informée mi-avril que la situation de l’HRC s’était détériorée. Elle demande au Conseil d’État un point de situation bimestriel, rappelant qu’en l’état, «ni le gouvernement ni la Cofin ne peuvent s’engager sur la suite de la situation financière de l’HRC».