Dernier round pour le plus grand projet immobilier jamais conçu à Montreux

Lancé il y a dix ans, le projet des Grands-Prés à Baugy passe à l’enquête publique ces jours pour un début possible des travaux en septembre. Le programme prévoit la construction de onze immeubles abritant 232 appartements avec un parking souterrain de 260 places, commerces, espace communautaire et crèche. Le tout pouvant accueillir environ 600 nouveaux habitants.

Le coût du projet est estimé à plus de 100 millions de francs. Situé le long de la route de Chailly, le terrain, propriété de la Commune, est mis à disposition sous forme de droits distincts permanents (DDP) pour une durée de 99 ans.

L’offre de logements inclura de la PPE, mais aussi une part subventionnée et des loyers abordables –ces deux dernières catégories totalisant 50% des surfaces de logements–, assurent Retraites Populaires et la Société coopérative immobilière de Montreux (SOCIM), deux des investisseurs avec la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV) et la Caisse intercommunale de pensions (CIP).

Longtemps pressenti pour accueillir l’hôpital unique Riviera-Chablais, désormais à Rennaz, le site de 2,5 hectares des Grands-Prés servira donc de cadre à un quartier d’habitation qui se veut «modèle» (labellisé Minergie-P-Eco et certifié Site 2000 watts) avec une forte dimension communautaire. «Il dynamisera ce secteur de la cité», commente Christian Neukomm, municipal.

Les questions fusent

Les riverains ont été informés lors d’une séance publique à laquelle ils se sont rendus en nombre. Face à l’ampleur du projet, leurs questions ont fusé, au sujet de la typologie des logements, de la circulation, des places de stationnement, des mesures de sécurité ou antibruit. Selon les plans du bureau Brönnimann & Gottreux Architectes SA à Vevey, les onze immeubles devraient abriter 29 studios, 84 deux pièces, 78 trois pièces, 34 quatre pièces et 7 cinq pièces.

Le site comptera encore dans un premier temps 350 places pour vélos, dont 312 en sous-sol, ainsi que 26 places pour deux-roues motorisés. Le quartier sera arborisé avec la préservation de 17 arbres existants et la plantation de 44 nouveaux. Deux accès sont prévus, l’un au sud, le second au nord. «C’est un projet qui permettra de rassembler les villageois et de dynamiser les contacts entre eux», se réjouit Samuel Roch, président de l’Association des intérêts de Chailly, Baugy, les Crêtes et environs.

Le projet des Grands-Prés est le fruit d’un concours international Europan 10, auquel la Ville de Montreux a participé en 2010, après avoir obtenu du Conseil communal les 150'000 francs nécessaires pour les frais d’inscription. Le concours avait réuni 30 architectes de 17 nationalités.

Sous le nom de «Synapsiedlung» –contraction de synapse et de Siedlung (lotissement, en allemand)–, le projet lauréat du bureau italien LRA propose un ensemble de bâtiments à trois branches, comme autant de connexions entre des «neurones» symbolisant les lieux de sociabilisation. «La mixité sociale est au cœur de ce projet», rappelle Laurent Wehrli, syndic. Une étude de faisabilité a encore été effectuée en 2011 au prix de 450'000 francs. Depuis lors, le projet a subi de petites modifications, notamment l’intégration du chemin des Crêtes au nouveau giratoire à Baugy.

Si la procédure se déroule sans heurts, les travaux seront lancés en septembre pour s’achever en mai 2023. «Il n’y aura pas de travaux de nuit ni le week-end, assure Thomas Gardon-Mollard, chef de service adjoint chez Losinger Marazzi. Les riverains seront régulièrement informés.»