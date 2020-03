Ces derniers bastions masculins qui résistent

Elles n’en avaient pas pris la mesure, mais à l’approche des Brandons de Payerne qui auraient dû se tenir le week-end dernier, Sylviane Rapin et Valérie Cavin se sont rendues compte qu’en devenant les premières femmes à intégrer le comité de cet événement vieux de 125 ans, elles avaient fait tomber un solide bastion masculin. «Cinquante ans après les premiers pas de l’homme sur la Lune, c’est un petit pas pour la femme», rigolent-elles.

Cette porte, elles n’ont pas eu besoin de l’enfoncer: on est venu les chercher! «La manifestation prend toujours plus d’importance, il a fallu dédoubler certains postes, explique le président, Sylvain Hostettler. La compétence n’a pas de sexe et les Brandons appartiennent à tout le monde, alors nous nous sommes tournés vers elles. Mieux vaut tard que jamais.»

La démonstration a beau être limpide, les petites piques aux relents machos ont la vie dure. «Mais nous sommes fières d’être là et on a du répondant, pas de souci», assure Sylviane Rapin. «On sait qu’ils comptent sur nous. Nous avons été nommées secrétaire et trésorière. Nous ne sommes pas juste le pot de fleurs qu’on pose au bout de la table», enchaîne Valérie Cavin.

L’expérience de «pionnière», Jennifer Cotting l’a aussi éprouvée. En 2019, avec quatre autres jeunes femmes, elle montait sur les planches de La Revue de Chavornay. Une première pour ce spectacle fondé vingt-cinq ans plus tôt et dont les rôles féminins étaient jusqu’alors tenus par des hommes déguisés. «On est comme on est. C’est Chavornay: un village où, il y a dix ans, il y avait encore deux sociétés de Jeunesse, une masculine et une féminine.»

La règle de la mixité

Aujourd’hui, les Jeunesses mixtes, justement, sont devenues la règle parmi les 217 membres de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC). Pourtant, la carte montre des zones de résistance, selon son président, Cédric Destraz. «Le Pays-d’Enhaut est la principale, avec quatre Jeunesses, dont trois fermées aux femmes. Il n’y a pas de tension entre nous et ces Jeunesses, mais elles savent ce que nous en pensons.»

Les oreilles des présidents de l’Edelweiss (Château-d’Œx), de la Rose des Alpes (Rossinière) et du Chardon bleu (Les Moulins) ont d’ailleurs bien chauffé en 2019, année de la grève des femmes. «On nous a beaucoup vannés, notamment lors de la Fête cantonale (ndlr: à Savigny en juillet, pour le 100e de la FVJC), et des filles ont menacé d'écrire à la Fédération pour nous mettre sous pression», relève Robin Tille, président de l’Edelweiss.

Laura Rosat préfère sourire «de ce manque d’ouverture d’esprit». La vice-présidente de la Jeunesse de Rougemont, exception régionale depuis 1992, ne se montre toutefois pas trop dure: «C’est leur choix. Il n'en reste pas moins qu'ils organisent de belles choses ouvertes aussi aux femmes.»

Ni Robin Tille ni ses homologues damounais n’ont l’intention de remettre leurs statuts en question. Leurs rangs sont parmi les mieux garnis du canton et la relève n’est pas un problème, contrairement à d’autres Jeunesses. De plus, le respect d’une tradition n’a rien à voir avec la vision des membres sur le statut de la femme, selon Robin Tille, qui parle de mauvais procès: «Aucun de nos membres ne serait assez con pour dire qu'un homme est meilleur qu'une femme, lance l’agriculteur. Au contraire, nous n'avons rien contre les femmes qui veulent rester entre elles ni contre la création d’une Jeunesse féminine.»

Cette dernière idée va sûrement raviver quelques bons souvenirs aux femmes de Rances: c’est exactement ce qu’elles avaient fait… en 1978, devenant les premières à rejoindre la FVJC. «Avant ça, on faisait la vaisselle quand les garçons préparaient les bals, et avec les bénéfices ils partaient en voyage au bout du monde. Seuls, évidemment», se souvient Janine Viret, membre fondatrice. En 1998, les deux Jeunesses ont finalement fusionné.

L’élan féminisant de 2005

Au royaume des clubs service, les noms de Lion’s Club ou Rotary ont longtemps représenté la quintessence du club sélect ultrafermé et 100% masculin. Jusqu’en 2005 et un changement de statuts au niveau international, avec l’inscription de la fin de toute discrimination raciale, religieuse et de genre. Dans les faits, le mouvement a pris, parfois en courant alternatif. La Riviera vaudoise l’illustre assez bien avec ses trois sections du Rotary: Vevey-Montreux-Riviera –fondée en 1980 et mixte–, Léman-Riviera –née dans la foulée de l’élan «féminisant» de 2005 et qui vise la parité– et Montreux-Vevey, section historique qui ne compte aucune femme. Pour peu de temps encore, assure son président, Patrick Henry: «Deux candidatures féminines nous sont parvenues. Ce n’est plus qu’une formalité et l’affaire de quelques mois.»

Pourquoi avoir dû attendre si longtemps? «Les temps changent, mais lentement, explique-t-il. C’est un débat interne récurrent et les membres sont partagés. Mais nous sommes arrivés à un point de bascule et il convient d’inscrire la nouvelle dynamique dans la durée.»

Fiona MacGregor, présidente du Rotary Léman-Riviera (29 membres, dont six hommes), y voit notamment un facteur générationnel: «Beaucoup de membres vieille école ont conservé un esprit très costume-cravate hérité du temps où le Rotary ne réunissait que des hommes de la finance. Cela contribue à donner une mauvaise image à la nouvelle génération, beaucoup plus ouverte sur la question.»

Pour Annette di Rosa, membre du Zonta Club de Lausanne, l’appel à des sociétés mixtes doit aller dans les deux sens. Elle qui chapeaute les sections romandes et tessinoises de la société exclusivement féminine prône l’acceptation des hommes. «L’égalité, il faut l’obtenir par consensus. Même si je ne pense pas que je verrai la première candidature masculine dans notre club, je serai très heureuse de lancer le débat.»

«Les avantages de la mixité sont démontrés»

Cheffe du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes, Maribel Rodriguez livre son regard sur la problématique de la mixité dans les différentes sociétés du canton.

Comment réagissez-vous quand on vous dit que des entités refusent encore d'intégrer des femmes?

La mixité est un principe qui considère que les personnes sont incluses indépendamment de leur sexe. Elle est donc cohérente avec les valeurs d’égalité. Je ne vois pas l’avantage de conserver des lieux réservés exclusivement aux hommes ou aux femmes. Cela dit, je comprends aussi le besoin de certains moments en non-mixité choisie. Par exemple, dans le cadre d’une démarche de réflexion en vue de la mobilisation pour la revendication de droits, telles certaines séances d’organisation des collectifs sociaux.

Dans des milieux plus intellectualisés, la place des femmes n’est pas non plus garantie.

Je vois difficilement des avantages à la non-mixité exclusive pérenne, quel que soit le milieu. Au contraire, les observations effectuées dans différents milieux démontrent les avantages de la mixité, tant pour les femmes que pour les hommes. Par ailleurs, les sociétés estudiantines exclusivement masculines sont très rares. Sauf erreur, il ne reste que Zofingue et la société qui en est issue par scission, Helvetia. Dans son arrêt de 2014, le Tribunal fédéral a reconnu le droit à Zofingue de décider librement qui peut en faire partie, en fondant sa décision sur le droit fondamental de la liberté d’association. La Cour estimait alors que, dans la collision actuelle entre ce droit fondamental et celui qu’est l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité devait passer au second plan. Le terme «actuelle» peut laisser penser qu’il ne rendrait pas nécessairement cette décision aujourd’hui.

Des collectifs féminins refusent aussi l’accès aux hommes. Le problème ne serait-il donc pas plutôt lié à la mixité?

Il est intéressant de s’interroger d’une part sur les raisons de ce choix et d’autre part sur les buts poursuivis. La non-mixité choisie est souvent invoquée en raison du besoin de discuter des inégalités structurelles traversant la société, de formuler des revendications de droits ou pour se protéger de certains mécanismes parfois problématiques observés dans la mixité, comme le monopole de la parole.