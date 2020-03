Le directeur du contrôle suisse des vins jette l'éponge

Le directeur précédent, Philippe Hunziker, avait tenu vingt-neuf ans. Jean-Christophe Kuebler aura fait moins de deux ans à la tête du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV). Le Jurassien a signifié sa démission au 30 juin prochain au conseil de fondation, qui mettra le poste au concours.

Selon une source qui tient à l’anonymat, «ce juriste pur et dur n’a pas tenu» et aurait cédé aux pressions exercées par les vignerons-encaveurs sur l’organe de contrôle auquel ils sont assujettis depuis janvier 2019. Pour rappel, ces indépendants multiplient les refus de contrôles de cave depuis le début de l’année dans toute la Suisse («24 heures» du 4 mars). La thèse selon laquelle la pression était trop forte est relativisée par un autre témoin: «Cela reste un Jurassien! Et il en a vu d’autres en tant que chancelier…»

Jean-Christophe Kuebler, 46 ans, dément tout rapport avec la crise actuelle. «Mon départ est lié au contenu de mon travail, très opérationnel, que je n’imaginais pas aussi éloigné de ma formation d’avocat et de mes expériences professionnelles de direction. Je me réoriente dans ces domaines.» L’homme avait pris la tête du CSCV en août 2018.

Signe de «malaise»

Ce départ est pourtant pris comme un signe de «malaise» dans le milieu des vignerons-encaveurs. «Si c’est lié à nos démarches, qu’elles ébranlent la direction, c’est une bonne nouvelle. Cela veut dire qu’il y a une prise de conscience de notre détermination et qu’elle fait avancer les choses», réagit Willy Cretegny, président de l’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants (ASVEI).

Jean-Christophe Kuebler estime pourtant que le CSCV n’est «pas le bon interlocuteur. C’est un organe d’exécution d’un mandat de la Confédération. Il applique les dispositions de la nouvelle ordonnance sur le vin. Un changement relèverait des autorités politiques, respectivement de l’OFAG.» Et si l’ancienne ordonnance sur le vin prévoyait un contrôle spécifique pour les petits encaveurs, elle stipulait que les Cantons devaient mettre en place un contrôle «équivalent» à celui des grandes caves; il ne devrait donc pas y avoir de gouffre entre les méthodes du CSCV et celles de l’Organisme intercantonal de certification (OIC). «Les contrôles que nos inspecteurs ont effectués avant ces refus se sont bien déroulés sur la forme. Comme ceux que nous effectuons depuis quinze ans par exemple au Tessin ou à Saint-Gall (ndlr: pas assujettis à l’OIC).»

Quoi qu’il en soit, le passage de Jean-Christophe Kuebler au Contrôle des vins n’aura pas été de tout repos. Nommé durant la période de transition qui devait élire le CSCV comme contrôleur unique, il a dû veiller à l’application de la nouvelle ordonnance sur le vin dès le 1er janvier 2019, par là même englober quelque 1'100 nouveaux assujettis (sur environ 4'840), et enfin affronter la résistance que l’on sait.

Tout cela dans un contexte financier tendu. Car les contrôles, jusqu’alors subventionnés par les Cantons, doivent désormais s’autofinancer. Il l’admet: «Selon toute vraisemblance, le CSCV aura une perte en 2019.»