Les dissidents de l'UDC gagnent l’ultime manche judiciaire

Les sections de la ville et du district de Lausanne ont été exclues de l’UDC Vaud il y a un peu plus de trois ans. Mais ces décisions «ont fait l’objet de divers vices de forme», «elles n’ont notamment pas été portées à l’ordre du jour, elle ont été rendues par des organes non valablement constitués et en violation du droit d’être entendu», écrit le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Voilà pourquoi il en est arrivé à «constater la nullité» de ces décisions.

C’est la conclusion d’un jugement de 50 pages rendu en décembre. L’UDC Vaud a renoncé à faire recours et devra payer environ 20'500 francs, dont près de 16'000 francs pour les frais des deux sections. Philipp Stauber, président des sections, vient d’apprendre que le jugement est exécutoire. «Je vais envoyer la facture à l’UDC Vaud un de ces jours», prévoit-il. «Nous ne faisons pas recours, parce que c’est inutile de polémiquer», explique le président de l’UDC Vaud, Kevin Grangier.

Véritable guerre

À l’origine de cette véritable guerre, il y a la rivalité entre Claude-Alain Voiblet et Fabienne Despot: pour les fédérales de 2015, plusieurs affiches de la présidente sont recouvertes par celles du leader lausannois Voiblet, de nuit. Parmi les colleurs, il y a Voiblet et un de ses partisans, Pierre Oberson. En 2016, l’UDC Vaud est présidée par Jacques Nicolet et Kevin Grangier tient les rênes du secrétariat général, qu’il ne lâchera qu’à fin 2017. Les sanctions vont tomber face à des dissidents coriaces, fédérés autour de Voiblet.

Ainsi, en mars 2016, Voiblet et Oberson sont exclus de l’UDC Vaud. Seul le second parviendra à se faire réintégrer par la justice. Ensuite, l’UDC Vaud demande en vain aux sections lausannoises d’exclure à leur tour les deux hommes. Le tandem, avec Stauber, lance le Parti libéral-conservateur (PLC), qui reprend le programme de l’UDC Suisse. Un groupe PLC se forme au Conseil communal, avec la moitié des 12 élus UDC de 2016.

Le micro-parti continue à vouloir grignoter l’UDC en préparant des listes pour les élections cantonales de 2017. L’UDC Vaud réagit en faisant créer des sections lausannoises nouvelles, loyalistes. Les membres du PLC sont aussi exclus de l’UDC Vaud. Ils font recours en justice avec succès. Dernier acte de cette tentative de purge: en décembre 2016, le congrès de l’UDC Vaud exclut les deux sections lausannoises anciennes pour avoir maintenu les dissidents voiblétistes. Et tout à la fin, la justice donne tort à l’UDC Vaud. Bilan: l’UDC Vaud a tout perdu en justice, sauf l’exclusion de Claude-Alain Voiblet.

Les retrouvailles

Philipp Stauber a donc gagné cette dernière manche. Les deux sections sont formellement réintégrées, mais il se montre mesuré: «Les relations avec l’UDC Vaud vont se normaliser», pronostique-t-il. Une demi-douzaine de dissidents réhabilités ont été reçus par Kevin Grangier au siège du parti cantonal le 21 janvier. Ambiance de retrouvailles. Le procès-verbal montre que plusieurs options sont sur la table pour chercher à conclure une paix durable.

Quelles sections dissoudre? Les nouvelles, loyalistes, autour d’Anita Messere et Jean-Luc Chollet? Les anciennes, légitimées par la justice autour de Philipp Stauber, Valentin Christe et Pierre Oberson? Ou alors faut-il toutes les dissoudre et en recréer de nouvelles? Aucun camp n’est unanime. Kevin Grangier donne des gages en déclinant son programme de nouveau président, axé sur la «préférence nationale». Le comité central de l’UDC Vaud examinera le dossier le 13 février. Et le 25 juin, c’est à Lausanne que le congrès aura lieu. Tout un symbole.

Politique des villes

«Les choses vont dépendre de la manière dont l’UDC Vaud mène sa politique des villes, que nous voulons plus proche de l’UDC Suisse», explique Philipp Stauber. «Le changement de président à la tête de l’UDC Vaud a permis de passer un cap», analyse pour sa part Valentin Christe. En clair, avec Kevin Grangier devenu président après l’agriculteur Jacques Nicolet, les lignes ont bougé.

Kevin Grangier en tire les leçons: «L’UDC Vaud, d’une certaine manière, a probablement manqué de lucidité en excluant des gens qui, eux-mêmes, ont également manqué de lucidité en préférant se montrer loyal envers un homme (ndlr: Claude-Alain Voiblet) plutôt qu’envers l’UDC. On peut tous faire des erreurs, mais maintenant il faut aller de l’avant. Aux fédérales de 2019, l’UDC a perdu 40% de son électorat lausannois, contre 27% en moyenne vaudoise. Pour regagner la confiance de ces 40%, nous devons nous remobiliser, nous réunir.»