«La distance sociale, c’est impossible en garderie»

«Repousser un enfant? Ce serait de la maltraitance! On ne peut pas les empêcher de nous approcher ou de jouer entre eux.» L’avis de Valérie Maillard, directrice de la garderie des Lucioles, à Montreux, rejoint celui d’une majorité d’éducatrices. Alors que les crèches ont rouvert lundi, beaucoup de règles pour lutter contre la pandémie du Covid-19 sont tout bonnement impossibles à respecter.

Et pourtant, ce mercredi matin, seuls trois petits bonshommes de 2 à 4 ans jouaient dans la seule salle ouverte de cette garderie. Juste trois enfants alors que la crèche compte une vingtaine de places disponibles selon les normes anticoronavirus du Canton, sur un total de 32 places en temps normal. Sur l’entier du réseau de Montreux, on compte 45 enfants contre plus de 350 par semaine en temps normal. L’explication est simple: beaucoup de parents qui auraient le droit d’amener leurs enfants préfèrent les garder à la maison ou les confier à quelqu’un d’autre.

Moins de jouets

La garderie a dû s’adapter au coronavirus: moins d’enfants par adulte et plus de place par personne donc, lignes de scotch pour que les parents n’approchent pas trop dans le hall (quitte à les faire attendre à la queue leu leu à l’extérieur), bouteille de désinfectant à disposition des parents, etc.

Les jouets aussi la sentent passer. Peluches, tissus et tapis ont été rangés car ils sont trop difficiles à désinfecter. «Nous n’avons donc plus que des jouets en bois et en plastique, que nous nettoyons plusieurs fois par jour», explique Valérie Maillard.

Davantage disponibles

«Nous avons des règles d’hygiène accrues, poursuit-elle. Comme d’habitude, les éducatrices se lavent fréquemment les mains au cours de la journée et mettent des gants quand elles changent la couche d’un enfant. Désormais, elles portent aussi un masque pour ce moment-là. Mais en général, les règles de distance sociale sont impossibles à respecter dans une garderie.»

Les enfants, eux, acceptent bien la situation. Car leurs «éducs» ont davantage de temps. «Comme ils sont moins nombreux, nous sommes davantage disponibles pour chacun d’eux», explique une éducatrice en train de jouer avec l’un des trois marmots présents ce matin-là. «Nous proposons plus facilement certaines activités, comme la peinture, car il est plus facile de les accompagner.»

C’est à chaque éducatrice de dire si elle veut porter un masque tout au long de la journée. La Faceme, qui gère les Lucioles et six autres structures d’accueil à Montreux, a prévu le coup désormais. «Entre ce que nous avons obtenu via le Canton et ce que nous avons commandé chez un fournisseur privé, nous avons 14000 masques», explique son directeur, René Gubler. «Avec près de 200 employés, à raison de deux masques par jour, cela nous permet de tenir deux mois et demi.»

Règles à assouplir

En fait, ce faible recours aux garderies est rassurant pour les réseaux d’accueil. Car ils craignaient de devoir trier entre les enfants pour dire qui vient et qui doit rester à la maison. «Dans la difficulté, les familles se sont organisées», constate René Gubler.

Simon Smith, chef du Service communal des affaires sociales, abonde: «Dans cette période, il est peut-être difficile de sortir de la bulle que les familles ont pu se construire. Si la demande avait été trop forte, nous aurions dû refuser des enfants. Comment faire dans ce cas? Nous espérons qu’à mesure que la demande va croître les directives s’assoupliront.»