Une dizaine de morts dans un EMS à Renens

La Fondation Les Baumettes, à Renens, enregistre «une dizaine» de morts liées au coronavirus depuis le début de la pandémie. La direction ne donne pas de chiffres plus précis. Difficile, en effet, de déterminer les causes exactes des disparitions. Reste que la mortalité habituelle, dans ce grand EMS, est de trois décès par mois en moyenne.

Tous les résidents sont confinés dans leur chambre. Le personnel aussi est durement touché (18 employés à risque absents et 20 testés positifs).

Les conditions dans lesquelles les résidents partent ne sont pas habituelles, puisqu’ils ne sont pas entourés de leur famille, déplore le directeur, Christian Fonjallaz. On paie cher le manque de matériel. La protection du personnel n’a pas pu se faire dans les règles. Et on ne peut pas dire qu’aujourd’hui ils sont bien protégés.»

L’EMS vient de recevoir des masques, mais le stock de surblouses n’est pas bien épais. «On a déjà utilisé des blouses de malades à la place, rapporte le directeur. Au début, quand j’ai constaté qu’on n’avait pas de matériel à disposition, j’ai ressenti de la colère. Comment était-ce possible en Suisse? Maintenant, il reste de la tristesse.» Il dit son admiration pour le travail des équipes dans ces conditions très difficiles et ce climat anxiogène.

Foyers de l’épidémie, les EMS font face à une vague importante de décès. Un tiers en moyenne des morts du Covid-19 étaient pensionnaires dans un home. Dans le canton de Vaud – selon un pointage du 5 avril –, cette catégorie de la population constitue près de la moitié des victimes.