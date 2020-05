DJ en plein mix au balcon, amendes salées à la maison

«On ne voulait surtout pas déranger les gens. Notre seul objectif, c’était de nous montrer créatifs pendant une heure et offrir un moment de détente aux voisins confinés, comme on l’avait vu faire avec succès à l’étranger. Mais bon, la Suisse n’est pas l’Italie.» Le Lausannois Green Giant est à l’origine des mythiques soirées et émissions «Downtown Boogie». Avec cinq de ses camarades DJ, il a mixé au balcon le 20 avril dernier. Deux ont vu débarquer la police.

Depuis le 13 mars dernier, les lieux de divertissement sont fermés en Suisse. «Plus de club où mixer en soirée. Plus de bars. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans boulot», poursuit Green Giant. Alors, pour le côté convivial de la chose, il a monté le collectif Homies avec des camarades de platines. Homies, ce sont des potes dans le jargon urbain. C’est aussi un clin d’œil au mot anglais home, qui veut dire maison. Le collectif des confinés, si on veut.

Pas de suite en plein air

Ils sont finalement six à se pointer sur leur balcon avec leurs platines le vendredi 20 avril dernier. Et à mixer. «Nous avons volontairement limité nos sets de 18h à 19h. Ni trop tard. Ni trop long. Juste le temps d’amener un peu de légèreté dans le confinement», explique Green Giant. Il n’y aura pas de suite en plein air: deux des artistes ont été dénoncés pour avoir «troublé la tranquillité et le repos de voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils sonores». Ils ont écopé d’amendes de 200 et de 250 francs.

L’expérience n’aura duré qu’une seule fois au balcon. Les membres du collectif Homies mixent certes toujours en live le vendredi, mais c’est depuis leurs salons respectifs. Et avec les fenêtres fermées.

Depuis le début de la crise sanitaire, 3019 amendes d’ordre et 598 dénonciations au Ministère public ont été infligées aux contrevenants. Ces chiffres datent du début de la semaine. «Une dénonciation est une dénonciation de trop, mais le dispositif mis en place semble entrer dans les mœurs», concède Denis Froidevaux, chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC).

Ce dernier constate malgré tout une évolution du nombre de nuisances sonores. «Il semble que tant du côté de ceux qui font le bruit que de ceux qui doivent le supporter, il y a de plus en plus de problèmes et d’incompréhension mutuelle.»