Qui doit aider le Conseil d’État à imaginer l’avenir vaudois?

C’est obligatoire dans le canton de Vaud: l’État doit faire de la «prospective», c’est-à-dire élaborer des scénarios possibles pour l’avenir, afin de faciliter le travail du Conseil d’État sur vingt ans. Mais qui doit l’aider à le faire? Le gouvernement veut s’entourer des pontes de l’Université, de l’EPFL et des Hautes Écoles. Pas sûr que son idée passe la rampe.

Car mercredi, le projet défendu par le libéral-radical Pascal Broulis a reçu un sacré refus du parlement en premier débat. Le texte a été balayé par 44 voix contre 35, avec 45 abstentions. Pour le Grand Conseil en effet, il faut un panel large pour entrevoir le futur.

Vision pour 2040

Concrètement, cette «commission de prospective» existe depuis plusieurs années. Comme prévu par la Constitution de 2003, elle publie régulièrement des scénarios pour 2035 ou 2040. Reprenant le modèle déjà en place, le gouvernement propose qu’elle soit composée de trois conseillers d’État (Nuria Gorrite, Pascal Broulis et Cesla Amarelle), du chancelier de l’État, de la rectrice et d’un professeur de l’université, du président et d’un professeur de l’EPFL, de la directrice et d’une professeure de la Haute École d’ingénierie et de gestion (HEIG).

De quoi faire grincer des dents le parlement en 2019, année des grèves du climat et des femmes. La crainte: qu’un groupe de ministres et de chercheurs ne coupe les ailes du gouvernement suivant. L’opposition est importante dans tous les partis, sauf à l’UDC. Idem parmi les anciens membres de l’Assemblée constituante, qui avait instauré la prospective à la sauce vaudoise, devenus députés entre-temps.

Manque d’audace

Pour eux, le projet du gouvernement va à l’encontre de leurs travaux d’il y a vingt ans. «Nous sommes face à de grands défis: le climat, l’environnement, la santé, la démographie, les relations avec l'Europe», constate la libérale-radicale Catherine Labouchère. Pour elle, des représentants de la société civile apporteraient «un regard extérieur qui serait un aiguillon pour le gouvernement».

La libérale-radicale Pierrette Roulet-Grin parle de «composition fermée» et l’écologiste Anne Baehler-Bech utilise les termes de «manque d’audace» et «manque de sang neuf». Le socialiste Claude Schwab ajoute, à l’adresse des ministres qui siègent dans cette commission, qu’«on ne peut pas avoir le nez dans le guidon et regarder l’horizon».

Promesse d’enquête large

Le Conseil d’État balaie les critiques. S’il s’entoure des pontes des Hautes Écoles, c’est pour «checker» sa «synthèse des grands enjeux de société», selon les mots de Pascal Broulis. Pour lui, le panel des avis est large, car cette commission interroge de nombreux spécialistes hors du monde académique. «Le Conseil d’État, pour préparer son programme de législature, s’appuie aussi sur d’autres documents, comme le futur plan climat ou les programmes des partis politiques», ajoute-t-il.

Mais dans un avenir proche, que va faire le Conseil d’État avec son projet? Pascal Broulis rappelle qu’un deuxième débat doit avoir lieu au parlement: «Le vote étant serré, affaire à suivre.»