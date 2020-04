La drôle d'année de Michel Mayor, Prix Nobel confiné

La scène est on ne peut plus sérieuse, elle n’en reste pas moins cocasse. Assis seul au milieu de son salon à Trélex, Michel Mayor se lance dans un long monologue sur l’astrophysique. Description des méthodes de recherche d’exoplanètes, analyse des cycles de vie des étoiles, détail de ses longues nuits à observer le ciel: toute sa carrière de chasseur d’autres mondes y passe. Le tout, capturé le 18 avril, dure une quarantaine de minutes. Et puis... aucune réaction, encore moins d’interactions. Pourtant, plus de 5000 personnes n’en ont pas manqué une miette.

«Il y a quelques jours, j’aurais dû me rendre à Washington pour une importante réunion de physiciens, qui a évidemment été annulée. Mais la Société américaine de physique, organisatrice, a remplacé la manifestation par une série de visioconférences. Donner une conférence seul chez soi, c’est une expérience, disons, particulière», sourit le Prix Nobel de physique 2019.

Dans la catégorie à risque

Dans la vie d’un Prix Nobel confiné, cette parenthèse américaine est l’exception qui confirme une règle plutôt inédite. Alors qu’il croulait sous les sollicitations liées à la distinction suprême et les invitations de toutes sortes il y a quelques semaines encore, Michel Mayor arrive à peine à tenir le compte des annulations qui s’enchaînent, crise du Covid-19 oblige. «Mon agenda se dégonfle à une vitesse folle. Hormis la récente conférence à distance, tout est annulé depuis mi-mars et je reçois déjà des désistements pour le mois de septembre. En ce qui me concerne, il est certain que je ne voyagerai pas jusquèà fin août.»

Privé d’invitations à honorer, le chercheur n’en a pas perdu son statut pour autant. «Le tumulte est loin, mais l’effervescence liée au prix Nobel est toujours là. Je continue de crouler sous les sollicitations, ça n’a pas changé. La différence, c’est que je gère désormais tout ça sans sortir de chez moi.» À 78 ans, le chercheur est pile dans la catégorie dite à risque. «Je ne me rends plus dans les grandes surfaces, mais je peux compter sur des voisins et la famille pour me ravitailler. Avec mon épouse, nous nous accordons une heure de marche tous les jours, en forêt, loin des gens», poursuit Michel Mayor, qui assure ne pas s'ennuyer une seconde. «Si ce n’est de mes proches. Nous devions nous rendre en Norvège pour les 4 ans de mon petit-enfant, nous n’avons pas pu...»

Croisade contre Chevron

Si le scientifique profite de cet isolement forcé pour resserrer des liens avec des gens perdus de vue, il ne délaisse pas les engagements plus formels. Récemment, avec 28 autres «nobelisés», Mayor a dénoncé «l’attitude scandaleuse de Chevron (ndlr: la compagnie pétrolienne américaine) en raison de la pollution dramatique en Amazonie équatorienne» dans une lettre ouverte publiée dans «The Guardian». Ils y fustigent l’attitude du géant du pétrole, qu’ils accusent de «harceler» l’avocat qui a intenté une action en réparation pour déversement de pétrole au nom de tribus indigènes d'Amazonie.