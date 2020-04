L’école s’adapte à la reprise progressive

Les profs veulent un report

Les enseignants sont inquiets à l’idée de rouvrir les écoles obligatoires le 11 mai et l’enseignement postobligatoire en juin. Ils s’y opposent même fermement et demandent un report au Conseil fédéral pour des raisons sanitaires.



«Nous ne voyons pas comment organiser l’école de quelque manière que ce soit si nous devons respecter les règles que l’OFSP appelle à respecter partout ailleurs», explique Gilles Pierrehumbert, président de la Société vaudoise des maîtres secondaires (SVMS).



«Ces recommandations ne peuvent pas être respectées dans le cadre scolaire. Le véritable motif de la réouverture des écoles, c’est que nous puissions garder les enfants pour que leurs parents puissent travailler.»



Enfants, parents et profs sont «des cobayes destinés à vérifier l’évolution et le comportement de l’épidémie», selon SUD Éducation, dont fait partie la SVMS.



Les autres organisations professionnelles, dont notamment le Syndicat des services publics (SSP) et la Société pédagogique vaudoise (SPV), ont émis les mêmes critiques en fin de semaine dernière.