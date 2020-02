L'école vaudoise renonce aux voyages au Tessin et en Italie du Nord

Tout d'abord, de quoi rassurer: «Notre publication de conseils aux parents d'élèves n'est pas due à la présence d'un enfant porteur du coronavirus dans une école vaudoise», selon Julien Schekter, porte-parole du Département de la formation (DFJC) du Canton de Vaud. «Cette information est due à l'augmentation des demandes d'informations de la part des parents.»

Ce jeudi, en effet, les parents seront informés sur la situation dans les écoles, via les carnets de communication de leurs enfants. Les mêmes informations ont été publiées mercredi soir sur le site de l'État de Vaud, disponibles en cliquant sur .

Le Département annonce ainsi qu'il renonce à tous les voyages d'études qui pourraient être prévus au Tessin et en Italie du Nord. «Ce conseil pourrait bien sûr s’étendre à d’autres régions d’Italie ou d’autres pays en fonction de l’actualité et des sorties et des voyages prévus», indique le DFJC.

Les cours se déroulent normalement



Quant aux cours, ils peuvent se dérouler normalement. Mais l'État précise que la situation peut là également évoluer. Les enfants et les enseignants revenant de zones en quarantaine sont appelés à rester chez eux.

Le Département rappelle aussi les conseils de base: se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant pour les mains. En cas de symptômes, il faut rester chez soi et contacter son médecin de famille.

«Ces dispositions et ces conseils sont publiés sous le contrôle du médecin cantonal, ajoute Julien Schekter. Elles seront traduites dans les neuf langues les plus utilisées dans le canton de Vaud.»