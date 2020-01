Nyon: l'école ne jette plus les invendus de sa cantine

Eldora, le plus gros groupe de restauration collective de Suisse romande (EMS, entreprises, hôpitaux…), s’associe à l’application antigaspillage alimentaire Too Good To Go. D’ici à fin 2020, 120 points de vente seront inscrits avec l’objectif d’y proposer plus de 100'000 paniers surprises garnis d’invendus du jour. Leur prix: trois fois moins chers qu’à l’origine.

Le restaurant du siège du groupe à Rolle et l’école de Nyon-Marens sont déjà actifs sur l’appli. «Même en optimisant les quantités de repas servis aux élèves, il arrive que quelques portions ne soient pas servies», précise la Ville de Nyon. Une vingtaine d’autres points de vente d’Eldora valoriseront ainsi leurs denrées invendues avant mi-février, dont des restaurants de multinationales. Eldora annonce des paniers compris entre 4fr.90 et 5fr.90. L’acheteur réserve et paie son panier en ligne puis le récupère sur place.

Un tiers des denrées vont à la poubelle

Le groupe rollois est la première société de restauration collective suisse à adhérer à Too Good To Go, une application gratuite en plein essor dans le canton. Le groupe rapporte que les deux essais pilotes ont été «fort concluants».

Selon l’association Food Waste, un tiers des denrées produites en Suisse finissent à la poubelle, ce qui représente 300 kg de nourriture par personne et par an. «Avec 70'000 paniers vendus, 175 tonnes de CO2 seront supprimées, se réjouit Eldora. Cela équivaut à la production de huitante mois d’électricité pour une maison entière.»