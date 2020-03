Vaud: les regroupements de plus de 50 personnes interdites

Coronavirus L’épidémie pourrait entraîner un développement de la prise en charge médicale à distance Plus...

Coronavirus Les tests sont réservés aux cas sérieux, rendant difficile la comparaison avec d’autres pays. Notre système de recensement est-il le bon? Plus...

Coronavirus Alors que le Tessin vient de fermer ses classes de post-obligatoire, Vaud attend les directives des autorités sanitaires Plus...

Coronavirus Le Conseil fédéral souhaite interdire les manifestations de plus de 300 personnes. En préparant l’opinion à des mesures plus strictes. Plus...