Les écoliers retrouveront la moitié de leurs copains

Les parents des 90'000 élèves de l’école obligatoire vaudoise ont enfin les réponses à la majorité des questions qu’ils se posent avant la reprise de l’école le 11 mai. Cesla Amarelle, la conseillère d’État à la tête du Département de la formation, a présenté son plan jeudi. Il ressort deux points principaux: le retour sera obligatoire, mais de manière souple, et les élèves seront dans un premier temps séparés en demi-classes. Tour d’horizon des principales réponses apportées jeudi.

Le retour à l’école sera-t-il obligatoire?

Sur le principe, les parents auront l’obligation de ramener leurs enfants à l’école le 11 mai. Mais Cesla Amarelle promet de privilégier le «dialogue» avec ceux qui jugeraient cette reprise prématurée. L’inquiétude grandit depuis quelques jours. Les cas rapportés, en Suisse et ailleurs, de graves réactions inflammatoires de type Kawasaki, touchant certains enfants et qui seraient en lien avec le Covid-19, l’accentue. «À ce jour, la description de ces cas ne remet pas en question les mesures préconisées par les autorités sanitaires», selon le médecin cantonal, Karim Boubaker. «Les pédiatres, en première ligne, sont bien au fait de cette situation.» Les enfants vulnérables ou ceux qui vivent avec des personnes à risque pourront continuer l’enseignement à distance. Le délai pour produire un certificat médical est fixé à vingt jours à compter du 11 mai.

Les classes seront-elles divisées?

Oui. La rentrée se fera en demi-classe d’une dizaine d’écoliers, et ils iront à l’école un jour sur deux. Les parents pourront faire part de leurs desiderata aux directions d’établissement quant aux jours souhaités. Ce dispositif doit durer jusqu’au 25 mai pour les plus jeunes (1P-8P) et jusqu’au 1er juin pour les plus grands (9S-11S). Cela facilitera aussi le boulot des profs pour repérer et «mieux encadrer les élèves qui auraient été fragilisés par le semi-confinement», selon Cesla Amarelle. Le Service d’accueil scolaire (SAS) reste disponible les jours de semaine quand les enfants ne sont pas à l’école.

Et la récréation?

Ses horaires vont être modifiés. Elle aura lieu en alternance pour les plus jeunes. Pour les plus grands, les préaux seront aménagés pour qu’ils restent en petits groupes. Le but: limiter la propagation du virus et assurer la traçabilité si un élève ou un enseignant tombe malade. Dans le même esprit, les enfants devront quitter rapidement le périmètre scolaire à la fin des cours, et les parents sont priés de ne pas s’agglutiner en les attendant.

«La santé des enfants, de leurs proches et des enseignants est la priorité» Cesla Amarelle Conseillère d’État socialiste

Quelle distance entre les élèves et les profs?

Les élèves n’ont pas de distance sociale à respecter. Par contre, les enseignants ne devront pas les approcher à moins de deux mètres. La règle est la même entre les adultes. Personne n’aura le droit de se serrer la main et se faire la bise. Par contre, ce sera OK pour faire un «check avec le coude».

Quelles seront les règles d’hygiène?

En arrivant à l’école et au retour de la récré, les élèves devront se laver les mains au lavabo. Ou se les désinfecter «sous la supervision d’un adulte» aux endroits qui n’auraient pas de point d’eau. Des masques seront à disposition des enseignants, mais l’OFSP, mercredi, ne recommandait leur port qu’en cas de nécessité. Les locaux seront désinfectés deux fois par jour, notamment les tables, pupitres, poignées de porte, rampes d’escalier, interrupteurs, etc. Cela ressort du plan de protection des écoles édicté par l’OFSP, qui prévoit aussi l’aération régulière des salles. Tapis, coussins, jeux en tissu seront enlevés. Les règles d’hygiène seront aussi valables pour les restaurants scolaires. Pour les bus, il faudra attendre les directives fédérales.

Que faire en cas de symptômes?

En cas de toux, fièvre et difficultés respiratoires, les enfants devront sortir de la classe et porter un masque, fourni par l’école. Les plus jeunes attendront leurs parents, les plus grands rentreront à la maison. Idem pour les profs.

Y aura-il encore des tests et des notes?

Non. Les notes s’arrêtent au 13 mars, date à laquelle l’enseignement présentiel a été suspendu. Ce qui amène à la question cruciale: comment seront décidées les promotions, orientations et certifications de fin de scolarité? Les profs compareront la moyenne obtenue au premier semestre et la moyenne obtenue jusqu’au 13 mars, date de l’arrêt des cours. La moyenne la plus avantageuse sera privilégiée. Les «cas limites», c’est-à-dire en dessous mais tout près de la moyenne, seront automatiquement promus. Les élèves en échec verront quant à eux leurs cas examinés individuellement par les conseils de classe et de direction, avec une appréciation plus large que d’habitude. Ces règles s’appliqueront aussi au postobligatoire.

Les courses d’école auront-elles lieu?

Non, de même qu’il faudra tirer un trait sur les spectacles, les cérémonies de promotion, les assemblées de parents et de professeurs, etc. Mais les enseignants pourront prévoir des sorties à l’extérieur, de celles qui ne nécessitent pas une logistique de transport.

Que va-t-il se passer pendant les vacances?

Il n’y aura pas de cours spéciaux pendant les vacances. Mais la rentrée d’août s’annonce différente des précédentes, sur le plan sanitaire sans doute, mais aussi pédagogique. Le département bûche déjà sur ce chantier.