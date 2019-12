L'«e-collecting» pour les référendums convainc peu

C’est un classique débat gauche-droite qui se profile au Grand Conseil sur la question de l’e-collecting. Deux rapports ont été rendus avant les vacances, l’un favorable à l’idée de permettre la récolte de signatures pour les initiatives et référendums par voie électronique, l’autre défavorable. Ils découlent du postulat du socialiste Jean Tschopp, qui aimerait voir l’État de Vaud, en pionnier, étendre de cette manière la possibilité de participer à la vie démocratique du Canton.

La Commission était donc partagée. Les neuf représentants du centre droit ne sont pas convaincus par cette «récolte de signatures 3.0». «La communication avec le citoyen, l’échange d’informations, le risque de surcharge des administrations ? qu’elles soient communales et cantonales, la porte ouverte à la multiplication des référendums et initiatives propres à perturber le bon fonctionnement de nos institutions, le risque de manipulation informatique, la banalisation de l’acte civique» sont autant d’arguments invoqués.

«Tôt ou tard, il faudra bien y venir, maintient Jean Tschopp, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et rester intransigeant sur la sécurité des données.» Soutenu par les commissaires de gauche, le député voit les avantages d’un tel système: permettre aux référendaires et initiants de toucher un public autre que ceux rencontrés au marché, qui reste le lieu privilégié pour les récoltes de paraphes.

«Je pense aux jeunes, aux personnes handicapées, malvoyantes ou aux Suisses de l’étranger, par exemple.» Il ne serait pas nécessaire de rehausser le quota de signatures imposé, selon le socialiste. «La limite est déjà assez élevée dans le Canton de Vaud.» Elle est de 2,8% du corps électoral pour l’initiative comme pour le référendum (contre respectivement 1,9% et 0,9% sur le plan fédéral).

Le débat est aussi lancé à l’échelon fédéral depuis l’été dernier. Dans un rapport sur «La démocratie directe numérique» daté de juillet, Avenir Suisse préconise d’instaurer l’e-collecting tout en y mettant une cautèle: les initiants pourraient choisir l’un ou l’autre des canaux de récolte — numérique ou à l’ancienne, voire les deux à la fois, le nombre de signatures à atteindre dépendant ensuite de ce choix (il en faudrait plus si l’on opte pour l’e-collecting).

Le débat sur le postulat Tschopp aura sans doute lieu ce printemps. La révision de la loi sur l’exercice des droits politiques donnera aussi l’occasion à la gauche de revenir à la charge si la majorité de droite blackboule la proposition.