Election complémentaire au Conseil d'Etat vaudois

Qui arrivera en tête de la course à la succession de la PLR Jacqueline de Quattro au gouvernement? Le parti, qui compte trois des sept sièges, a désigné la syndique et députée de Payerne, Christelle Luisier. Elle est concurrencée par trois candidats en marge des grands partis: Guillaume "Toto" Morand (indépendant), Jean-Marc Vandel (Parti Pirate) et Juliette Vernier (Grève du Climat).

Suivez ici les derniers moments de cette campagne et son résultat.