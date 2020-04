Les élus lausannois dans les starting-blocks pour la reprise des séances

Tous les conseillers vaudois concernés

Tous les corps délibérants du canton, Conseils communaux et Conseils généraux sont désormais autorisés à reprendre leurs travaux en plénum. Ainsi en a décidé le Conseil d’État après les annonces du Conseil fédéral sur l’engagement d’un déconfinement progressif, à partir de lundi.



Comme les Chambres fédérales reprennent bientôt du service, de même que le Grand Conseil, le troisième échelon de la démocratie doit pouvoir fonctionner à son tour, a estimé le gouvernement. Toutefois, les rassemblements devront être organisés dans le respect des normes de distanciation de l’OFSP.



Le Conseil d’État a prévu une procédure qui passera par les préfectures pour l’autorisation des solutions choisies par les Communes. Le 23 mars, les votations et autres élections ont été également suspendues. Il est désormais possible de songer à les remettre sur pied.



À ce titre, le gouvernement insiste sur le respect des règles sanitaires, en particulier pour les campagnes de votation, les opérations de dépouillement et les votes eux-mêmes. Le dépôt du bulletin au local de vote est proscrit. Seul le vote par correspondance est toléré.



Enfin, une dérogation à la loi sur les communes est notifiée dans l’arrêté du Conseil d’État, qui donne un délai supplémentaire aux Communes pour l’adoption de leurs comptes 2019.



Autre aspect, la directive sur les procédures administratives est assouplie. Il est dorénavant de nouveau permis aux localités de publier des mises à l’enquête, ainsi que leurs décisions administratives qui entraînent des délais.