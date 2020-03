Les enseignants dans l’attente et l’incompréhension

Les enseignants vaudois ont reçu mercredi un courrier leur indiquant le comportement à adopter face au Covid-19. Pour l’essentiel, il renvoie au site du Canton et à la page dédiée aux enseignants et parents, qui comporte une foire aux questions. De plus, l’affichette de l’OFSP, indiquant les mesures de protection à adopter, est placardée dans tous les établissements. Et le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a commandé des réserves de savon liquide et de papier essuie-mains pour les établissements qui en auraient besoin.

«Les directives sont inapplicables! Pas de poubelles fermées, pas assez de lavabos et des collèges n’ont pas d’infirmerie» Julien Eggenberger, Président de SSP Vaud

Alors qu’une pétition en ligne demandant la fermeture des écoles a déjà recueilli plus de 10'000 signatures, aucune décision allant dans ce sens n’a été prise. Car les classes, cafétérias ou salles des maîtres «ne sont pas considérées par les autorités sanitaires comme des lieux à risque qui entrent dans la définition du contact étroit», indique le DFJC dans un communiqué. Quant à un éventuel seuil de malades qui pousserait le département à fermer, «il n’en existe pas, d’autant qu’il n’y a plus de chiffres fiables du nombre de personnes atteintes», répond Julien Schekter, porte-parole. Il attire en outre l’attention sur le fait que des décisions sont prises au jour le jour et que les réponses du DFJC «ne sont valables qu’à l’heure à laquelle je vous les envoie».

«Il y a une incompréhension devant cette décision de ne pas fermer des classes ou des écoles parmi nos membres», indique Julien Eggenberger, président du Syndicat des services publics (SSP) Vaud. L’enseignant offre aussi un témoignage du terrain: «Aujourd’hui, il y a un cinquième de ma classe qui est malade. C’est bien plus que d’habitude à la même période. Et les collèges doivent chaque jour renvoyer chez eux des enfants malades, sans aucune anticipation possible vu qu’il n’y a plus de dépistage, ni de procédure prévue…»

«La fermeture du postobligatoire au Tessin a fait monter la tension d’un cran. On ne me parle plus que de ça» Françoise Emmanuelle Nicolet, présidente de l’AVMG

Quant aux directives transmises par le Canton, «elles sont inapplicables! Il n’y a pas de poubelles fermées, pas assez de lavabos, les locaux sont exigus et de nombreux collèges ne disposent pas d’infirmerie.» Et quand l’OFSP dit que les enfants ne sont pas une population à risque, «ils oublient les enfants déjà malades, les profs et le personnel». «Qu’est-ce qu’ils attendent pour prendre des mesures, voire fermer des écoles?» est le sentiment qui domine.»

Cet avis est largement partagé parmi les maîtres de gymnase. «La fermeture du postobligatoire au Tessin a fait monter la tension d’un cran. On ne me parle plus que de ça», dit Françoise Emmanuelle Nicolet, présidente de l’Association vaudoise des maître·sse·s de gymnase. L’enseignante de géographie déplore aussi «l’incohérence des consignes reçues. Nous avons calculé avec des élèves l’impact de 1500 élèves qui se laveraient les mains toutes les heures et demie; c’est impossible. Et si c’est pour revenir s’asseoir à une table infectée…»

Laisser aux directions le soin de prendre des décisions particulières provoque aussi des écarts. «Des collègues m’ont transmis des mails comminatoires qui leur donne l’ordre de ne rien dire sur le coronavirus et sur tout ce qui se passe dans l’établissement. Certains évoquent la Chine…»

Du côté de la Société pédagogique vaudoise (SPV), Gregory Durand parle d’interrogations précises sur «que faire d’un élève ou d’un professeur qui tousse un peu», mais pas de mouvement de panique. «Mais il est clair que c’est un sujet évoqué à chaque pause! Nous nous attendons à ce que des mesures drastiques soient prises par les autorités.»