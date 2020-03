Aller à l'enterrement ou non? «Un choix éthique»

En temps normal, se rendre à un enterrement est un geste spontané lorsqu'un membre de la famille décède. Mais pas en période de pandémie. Les rassemblements sont limités. Et si des proches ont une santé fragile ou qui les place dans le groupe dit à risque face au coronavirus, le dilemme est profond.

Un Veveysan de 30 ans témoigne de cette difficulté. Sa grande tante est décédée en Valais à l'âge de 86 ans des suites du covid-19. «L'évolution vers le décès a été très rapide dès l'apparition des symptômes. Personne n'a eu le temps d'aller la voir», raconte-t-il.

Problèmes de santé

Les obsèques ont eu lieu en Valais, en présence de la pasteure et d'une personne du village. «Des membres de la famille ont des problèmes de santé. La décision a été prise de ne pas y aller et d'attendre un moment plus serein pour organiser une cérémonie. Si on se retrouve actuellement, même en nombre restreint, il est difficile de ne pas se serrer dans les bras. La famille a préféré éviter tout risque inutile. C'est une pesée éthique à avoir», relève le Veveysan.

Les proches étaient placés devant un choix douloureux. «C'est assez particulier comme situation, nous n'avons pas l'habitude de traverser un deuil comme ça», souligne-t-il. La pasteure a expliqué à la famille que les participants aux cérémonies de funérailles ne peuvent pas se serrer dans les bras: «Or on a besoin du contact, on a besoin de se rapprocher.»