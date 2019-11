Ils font leur entrée sur le terrain du travail grâce au Coq Sportif

Dans le monde du commerce, cela s’appelle un flagship flore. Comprenez: une boutique amirale. Celle du Coq Sportif, société en mains Suisse depuis 2005, vient d’ouvrir ses portes à la rue Saint-Laurent à Lausanne. Le 38e magasin de la marque au gallinacé, qui est par ailleurs le nouvel équipementier du Lausanne-Sport, innove en matière de personnel: ses apprentis sont des jeunes adultes jusque-là à l’aide sociale.

Kevin vient de Renens. Il a 27 ans. Il termine sa troisième année d’apprentissage au Coq Sportif. «Mon dernier employeur a fait faillite. Ici, on me donne la possibilité de valider la partie pratique de ma formation.» Dans le magasin lausannois, il y a aussi Jessica et ­Hengaveen. À 19 ans, la première est apprentie en première année. La seconde, Syrienne de 21 ans, est stagiaire. Toutes les deux ont été soutenues et suivies par diverses institutions, du SeMo (semestre de motivation) à l’UTT (Unité de transition au travail) en passant par l’OPTI (Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle). Hengaveen rêve de décrocher enfin un apprentissage. Jessica se confronte pour la première fois aux difficultés du monde de l’emploi. «Entre le travail et les révisions pour l’école professionnelle, c’est assez stressant mais je sais la chance qu’on m’a donnée. Je m’accroche.»

Le Coq Sportif a confié la gestion de son magasin à la coopérative d’insertion et de formation professionnelle CooqPit. Créée en 2008 à l’initiative de l’Oseo Vaud et d’Airesis SA (société suisse propriétaire du Coq Sportif), la coopérative a déjà formé plus de quarante jeunes, avec un taux de réussite de 70%. «Notre but est d’accompagner et de former des jeunes de 18 à 25 ans au bénéfice de l’aide sociale vaudoise, explique Joël Gavin, le directeur de CooqPit. Grâce à l’ouverture de ce nouveau magasin, nous doublons le nombre de places d’apprentissage offertes.»

Le Coq Sportif lausannois est le premier magasin de la marque en Suisse, si on excepte sa solderie à l’Outlet d’Aubonne. Les deux sites emploient une dizaine d’apprentis.