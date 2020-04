Des équipes mobiles d’urgence partent à l’aide des EMS

C’est une petite structure de 22 lits déployée entre les étroits couloirs et les alcôves du château de Féchy. En plein vignoble, cet établissement de la Fondation Silo, qui accueille des résidents en court séjour après une hospitalisation ou en attente d’un placement en EMS, recevait mercredi la visite d’un duo de choc. Une médecin, Laurence Henchoz, et une infirmière, Manuelle Chalifour, qui forment depuis une semaine l’une des équipes mobiles d’urgence (EMU) créées récemment dans tout le canton pour venir en aide aux EMS et structures d’hébergement confrontés au Covid-19.

Dans le secteur ouest, c’est la Fondation de La Côte, qui gère les CMS des districts de Morges et de Nyon, qui a été mandatée par la Direction générale de la santé pour mettre sur pied ces équipes médicalisées de piquet 24heures sur 24 et sept jours sur sept, prêtes à intervenir en renfort dans les 26 EMS et établissements socioéducatifs de la région. «Nous disposons désormais de cinq infirmières et de sept médecins mis à disposition par l’Ensemble hospitalier de La Côte et la Clinique de Genolier, et travaillons en mutualité avec les équipes mobiles de soins palliatifs et de psychiatrie de l’âge avancé», explique Ulrika Rosa, responsable des prestations à la fondation.

Sur demande

Ces EMU peuvent intervenir sur demande d’un établissement et de son médecin pour accompagner le personnel soignant dans la prise en charge d’un malade du Covid-19 qui ne sera pas transféré à l’hôpital ou donner des conseils sur les mesures de tri et d’isolement des résidents. «On peut faire des évaluations sur place, relayer pendant la nuit, par exemple, le personnel soignant qui devrait faire une injection de morphine toutes les quatre heures, montrer comment mettre en place une sédation palliative pour un patient en fin de vie, remplacer en cas d’absence un médecin référent, etc.», détaille la DreLaurence Henchoz.

À Féchy, l’établissement, comme deux tiers des EMS vaudois, n’a pas eu de cas positif au Covid-19, mais si cela s’était avéré, ses chambres à deux lits auraient rendu la situation difficile à gérer. Le binôme soignant est donc venu y présenter ses services, comme il l’a fait toute la semaine dans les autres EMS. Pour l’instant, il n’a été appelé qu’une fois, samedi dernier, pour aider un malade en forte détresse respiratoire à partir sereinement.

Pour Jean-François Pasche, directeur de la Fondation Silo, à Échichens, cette aide sera la bienvenue. «Cela fait un mois qu’on est en gestion de crise et qu’il a fallu adapter nos moyens, car nous n’étions pas en première ligne pour obtenir de l’aide. Cette cellule d’urgence offre une sécurité supplémentaire par rapport à nos responsabilités», estime le directeur dont l’EMS a connu des cas positifs et deux décès en institution.

Responsable du groupement des médecins vaudois travaillant en EMS, Tosca Bizzozzero-Foletti a connu au mois de mars une véritable flambée de Covid-19, avec une trentaine de cas positifs sur 82 résidents dans l’un des trois EMS morgiens où elle est référente. «C’était la crise. Il a fallu informer le personnel, qui était aussi touché, on manquait de matériel. L’aide de la Protection civile et des sanitaires de l’armée a été utile sur le plan logistique. Mais plus qu’une aide ponctuelle, c’est de renforcer le personnel soignant sur le terrain dont nous avons besoin. À cet égard, les étudiantes ou infirmières désœuvrées par la fermeture de leur service qui nous ont été affectées sont précieuses», estime la doctoresse.

On peut donc se demander, à l’heure où la situation est mieux maîtrisée dans les EMS, si ces équipes mobiles d’urgence seront très demandées. «Entre les directives et la mise en œuvre des aides, il y a toujours une sorte de décalage», conclut la doctoresse.