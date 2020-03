L’escroc était spécialisé dans les cartes de fidélité

Les escroqueries montées par ce résident de Servion n’ont pas causé un préjudice immense: moins de 1000 francs soutirés à plusieurs lésés. Mais la particularité de ce quinquagénaire est d’avoir concentré l’essentiel de ses malversations sur les systèmes de cartes de fidélité de grands distributeurs.

En avril 2019, il siphonne 138 francs en «superpoints» accumulés sur une Supercard trouvée une année plus tôt. Entre janvier et mai 2019, il fait aussi ses commissions au détriment d’abonnés du système Cumulus de Migros.

Dans des boîtes aux lettres du Mont-sur-Lausanne, il dérobe plusieurs enveloppes contenant les papiers-valeurs distribués mensuellement. Au total, l’équivalent de 250 francs en tickets bleus est prélevé.

Gare aux boîtes aux lettres

«Les bons Cumulus peuvent être utilisés comme de l’argent à la caisse. C’est pourquoi il faut faire très attention où on les entrepose, commente Tristan Cerf, porte-parole de Migros. Dans le cas précis, ce vol ne remet pas en cause la sécurité des bons Cumulus, mais celle des boîtes aux lettres. C’est la même chose que si l’on vous volait votre courrier ou un paquet.»

Parmi d’autres hauts faits, le monsieur est encore parvenu à s’emparer d’étiquettes de rabais dans des magasins Coop et Aldi et les a collées sur des produits, obtenant ainsi des remises allant jusqu’à 50% aux caisses. Enfin, il subtilise des courriers contenant deux cartes de crédit et s’accorde des emplettes pour 560 francs.

Ces épisodes valent à cet aficionado du caddie une condamnation pour appropriation illégitime d’importance mineure et escroquerie. Il écope de 45 jours-amende avec sursis et d’une amende de 500 francs.

La sécurité des clients

Malgré nos demandes, il n’a pas été possible d’obtenir de statistiques quant aux abus commis via les comptes fidélité des grands distributeurs. Chez Coop, Marilena Baiatu indique que ces données sont connues mais confidentielles, tout en assurant que la sécurité des comptes clients est une priorité.

En cas de vol ou de perte d’une Supercard, le client peut en obtenir une nouvelle dotée d’un nouveau numéro de compte, sur lequel sont transférés les avoirs accumulés. Ce que la cliente lésée dans cette affaire n’a pas dû faire, continuant à collecter des points sur un même compte.

Garanties insuffisantes

À la Fédération romande des consommateurs, Robin Eymann estime que les garanties apportées aux clients demeurent insuffisantes: «On attend d’aussi grandes entreprises qu’elles fassent bien mieux! Cela démontre la nécessité d’un renforcement de la loi sur la protection des données – discutée ce jeudi au Conseil national. Il faut vraiment que les grosses entreprises suisses prennent des mesures pour mériter la confiance des consommateurs.»