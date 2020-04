L’État aidera à payer les loyers commerciaux

«J’ai l’impression d’être là depuis six mois»

Responsable du Logement, la conseillère d’État Christelle Luisier a démarré sur les chapeaux de roue. Elle a présenté vendredi un accord dont elle explique ici les fondements.



Pourquoi cet accord a-t-il demandé autant de séances et pris tant de temps?



Pour un accord qui débouche sur une aide de l’État de 20millions à fonds perdu, ce n’est pas vraiment long à mon sens. Entre les premières demandes que nous avons reçues et aujourd’hui, il ne s’est passé qu’un mois. Il y avait deux éléments principaux à prendre en compte. Tout d’abord, il était primordial d’obtenir l’adhésion des différents milieux concernés, dont on sait qu’ils ne sont pas toujours faciles à concilier. D’autre part, nous devions attendre de savoir ce qu’allait faire Berne au sujet des loyers. La réponse nous a été donnée le jeudi 9avril par Guy Parmelin, qui invitait bailleurs et locataires à se mettre d’accord, sans intervention de la Confédération.



Vaud n’est pas le seul canton à avoir agi. Genève l’a même devancé.



Notre solution à 20millions est probablement unique, mais il est vrai nous ne sommes pas seuls à avoir trouvé une réponse au problème des loyers.



Le fait d’engager l’État dans un domaine strictement privé a-t-il été compliqué?



Nous allons octroyer de l’argent du contribuable pour des aides qui normalement n’existent pas. Nous avons fait attention de ne pas proposer de subventions arrosoir en posant un plafond et une limite à l’engagement de l’État. L’idée est de cibler ces aides le plus possible sur les petits commerçants qui se retrouvent dans le désarroi. Nous devons être prudents, notamment par rapport au Grand Conseil, qui n’a pas pu débattre de ce dispositif. Pour s’assurer que l’argent est accordé à des citoyens qui sont en règle, nous demandons qu’ils produisent une attestation fiscale et qu’ils prouvent qu’ils ont payé leurs charges sociales.



Entrée en fonctions le 18mars, vous avez commencé votre mandat dans des circonstances pour le moins inhabituelles. Comment l’avez-vous vécu?



J’ai l’impression d’être là depuis six mois déjà. (Rire.) J’ai quitté Payerne sans même avoir pu organiser un apéritif de départ. J’ai dit au revoir à mes collègues et collaborateurs par e-mail. C’est assez triste. À peine avais-je prêté serment que je participais à une séance de crise du Conseil d’État. J’aurais voulu aller à la rencontre des équipes, faire connaissance. Or les bureaux étaient vides et je me suis retrouvée dans le feu de l’action avec des personnes nouvelles et par télétravail. Mais cela se passe bien. Je leur suis reconnaissante d’avoir été si accueillantes et compréhensives.L.BS