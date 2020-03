L’État se dégote 137 hectares de surfaces d’assolement

Les surfaces d’assolement (SDA), ces «meilleures terres cultivables» dont chaque Canton doit garantir un quota pour les temps difficiles, sont devenues le principal obstacle au développement des zones rurales. Ou à leur bétonnage, plus crûment dit. Vaud doit en conserver 75800 hectares et sa confortable marge a fondu très vite ces dernières décennies. Au point qu’il n’en disposait plus que de 75808,3 hectares, soit seulement 8,3 hectares de plus que nécessaire. Mais d’un claquement de doigts, ce nombre rikiki vient de passer à 145 hectares.

Par quel tour de passe-passe administratif? Grâce aux vergers intensifs, explique le chef du Service du développement territorial (SDT), Pierre Imhof. «La monoculture et l’usage de produits phytosanitaires n’étant pas favorables à la qualité des sols, cela ne les faisait pas entrer dans la catégorie des surfaces d’assolement. Mais on n’a jamais fait d’investigation pour établir si certains vergers le pouvaient tout de même.» Le SDT a négocié avec l’ARE, son homologue fédéral qui est le gardien du temple. «Nous avons convenu de pouvoir intégrer un quart des vergers intensifs dans notre réserve de surfaces d’assolement, mais nous nous engageons à analyser les sols de l’ensemble de ces vergers pour savoir lesquels pourront être maintenus dans notre prochain inventaire.»

Car tout cela n’est que provisoire, explique le chef de service. La Confédération elle-même va prochainement publier un nouveau «plan sectoriel des surfaces d’assolement», qui unifiera les critères définissant ce qu’est une bonne terre cultivable (profondeur, altitude, orientation, pente, etc.). À cette aune-là, le Canton de Vaud remettra à jour son inventaire.

En attendant, le besoin de prioriser les projets empiétant sur des SDA reste nécessaire et l’État ne va pas se faire plus coulant. «On applique les contraintes légales et celles-ci ne changent pas, insiste Pierre Imhof. Les porteurs de projet priorisent eux-mêmes en amont car ils savent qu’on ne peut plus gaspiller les surfaces d’assolement.» Le Conseil d’État vient d’en mettre 4,7 hectares à disposition pour des renaturations de cours d’eau et des plans d’affectation. Par exemple à Villarzel, pour la création d’une zone d’utilité publique répondant aux besoins de CarPostal.

Entre 2008 et 2015, 120 hectares de SDA étaient bétonnés en moyenne annuelle. Le frein à main tiré, ce nombre est tombé à 45 en 2016, 31 en 3017, 28 en 2018 et 25 l’an dernier.