Pourquoi l’Etat ne rembourse plus chiens guides et lunettes loupes

Certains bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI ont sursauté en fin d’année dernière, en recevant un courrier de la Caisse vaudoise de compensation concernant la nouvelle liste des remboursements des frais de maladie. Elle entre en vigueur au 1er janvier, après dix ans de gestation.

Dans cette nouvelle liste, les suppressions interpellent. Motif de l’arrêt des remboursements: le «peu d'utilisation» des 20 prestations concernées. C’est le cas des cannes longues et des chiens guides d’aveugles, des machines à écrire, des perruques, des magnétophones, des appareils respiratoires ou encore des lunettes-loupes, etc.

Bon accueil chez les pros

Les spécialistes se veulent pourtant rassurants. Pro Infirmis et Pro Senectute ont une première impression «plutôt positive» car il y a aussi des ajouts comme les supports de marche, les surmatelas, les coussins anti-escarres ou les appareils d’appel à l'aide. «Sur l'ensemble, il y a significativement plus de prestations remboursées, souligne René Goy, directeur adjoint de Pro Senectute Vaud. Surtout, il y a une vision sociale et économique via de nouveaux moyens auxiliaires qui renforcent la capacité des personnes à rester chez elles.»

Cheffe de service à Pro Infirmis, Karine Vaney ajoute que la liste a «officialisé toute une série de mesures et concrétisé des vœux de longue date, notamment une meilleure coordination entre une allocation pour les familles d’un mineur et son équivalent au passage à la majorité». Une révision nécessaire car elle a «regroupé en une même liste des éléments de plusieurs lois. C’est plus simple et plus transparent», résume José Rohrer, directeur général adjoint de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile.

Les spécialistes confirment que les bénéficiaires ne devraient pas être pénalisés car les prestations biffées sont finançables par d’autres biais. «Les chiens guides, pour l’État, c'était une ligne comptable de zéro, puisque la prestation est directement prise en charge par l’AI en amont», illustre Vincent Pasquier, chef de projet à la Direction générale de la cohésion sociale du Canton. Des fonds fédéraux peuvent aussi compléter les assurances sociales. Pro Senectute dispose d’environ 1,5 million de francs, Pro Infirmis gère 1,17 million de prestations d’aide aux personnes handicapées. «Grâce à la nouvelle liste cantonale, nous pourrions économiser jusqu'à 30'000 francs dans ce fonds, qui seront réinvestis pour des demandes ponctuelles. Au final, cette refonte ne se fait donc pas en défaveur des bénéficiaires», explique René Goy. En dernier recours il est aussi possible de solliciter des fonds privés.

Assistante sociale à la Fondation Asile des aveugles, Fabienne Ruchti indique avoir eu «pas mal de retours inquiets de la part de la clientèle». Pour elle, les bénéficiaires AVS seront plus lésés que les bénéficiaires AI. «Il y a deux prestations qui disparaissent et posent vraiment question: les appareils de lecture et les lunettes-loupes. Ces moyens sont souvent sollicités, ils sont pris en charge par l’AI mais pas par l’AVS pour les personnes tardivement malvoyantes. Là, les PC étaient intéressantes et il faudra trouver d’autres sources de financement.» Parmi les possibilités déjà utilisées il y a les fonds de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA).

Une discrimination?

«Par ricochet, ces changements auront un impact sur notre budget, déplore Marie-Thérèse Faivre, responsable de service à la FSA. Et 6 des 20 suppressions concernent les personnes handicapées de la vue. Est-ce qu’on introduit une discrimination par type de handicap? Ce serait contraire à la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées.»

À l’État, Vincent Pasquier défend «un gros travail avec les partenaires et des arbitrages entre des objectifs médico-sociaux et des aspects budgétaires». La liste «prend en compte les réalités démographiques et la volonté des personnes de rester chez elles. Il y a un renforcement de la prévention pour, au final, une révision financièrement neutre pour le Canton.» Il rappelle que 32'000 personnes bénéficieront des prestations de cette liste pour un budget annuel d’environ 70 millions de francs.