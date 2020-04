L’expulsion des squatteurs est en stand-by à cause du Covid-19

Ouf de soulagement à Sainte-Croix et à Saint-Légier, où des squatteurs avaient respectivement jusqu’au 1er mars et 6 avril pour quitter les lieux occupés illégalement. Car le message de la police est très clair: aucune expulsion n’aura lieu pour le moment, communique-t-elle. «Actuellement, la pandémie Covid-19 impose certaines règles de prudence et un comportement adapté au profit de la population, du justiciable, comme des forces de l’ordre, dans le but de protéger chacun contre les dangers encourus. Dès lors, nous adaptons notre manière de procéder, afin de minimiser les risques de contagion, dans le respect des dispositions légales contraignantes.»

En effet, il paraît impossible de respecter les directives en matière d’hygiène et de distance sociale. Lors d’une expulsion manu militari, les personnes seraient forcément à moins de 2 mètres et s’exposeraient à des cris (et donc de postillons) et des arrachages de masques pendant d’éventuelles démêlées. Sur ce point, la police cantonale souligne qu’elle «applique de manière stricte les dispositions pour protéger son personnel, les personnes interpellées et la population. Seule exception: en raison d’une logique balance des intérêts à protéger, la police intervient pour déloger les auteurs de violences domestiques. Ainsi, durant la dernière semaine de mars, 11 personnes ont été expulsées sur 19 cas traités.

«Cela aurait été plus beau que le tribunal en décide ainsi, mais nous sommes tout de même soulagés, même si nous restons attentifs.» Pablo figure parmi la dizaine de jeunes artistes qui occupent le Domaine du Crêt, à Saint-Légier. Il s’est d’abord déclaré «choqué» de risquer d’être mis à la rue, incriminant une ordonnance récente qui donnait jusqu’au 6 avril pour quitter les lieux: «En pleine crise sanitaire, pourquoi le système judiciaire ne s’est-il pas tout simplement mis sur pause? On ne peut pas rendre des décisions d’expulsion alors qu’on n’est pas dans une situation normale.»

Mais c’est justement pour éviter des risques pour leur santé que la présidente du Tribunal de l’Est vaudois a estimé qu’ils devaient partir, arguant que le rapport d’architecte produit par les squatteurs ne prouve pas que le bâtiment est sans danger. Le document précise que «des sondages, prélèvements et carottages seraient nécessaires pour en confirmer les conclusions». Il mentionne par ailleurs que «quelques poutres devraient être changées prochainement» […]. «Partant, et bien qu’il mentionne un bon état général de l’ensemble, on ne saurait lui reconnaître une réelle force probante quant à la salubrité, l’habitabilité et la sécurité des bâtiments.»

Les jeunes estiment avoir fait des travaux et continuent par ailleurs de travailler tant dans leurs ateliers que sur leur jardin en permaculture, au milieu des poules produisant œufs vendus à prix libre au voisinage. Cependant, le Tribunal cantonal vient de rejeter leur recours: ils devront partir. Sans doute dès la fin de la crise du coronavirus.

Sur le site de l’ancienne usine Reuge de Sainte-Croix, on respire. D’autant plus que les squatteurs s’attendaient à une expulsion forcée avant la crise. «Les policiers sont venus le 10 mars. Ils étaient sept, accompagnés par un menuisier qui prenait les mesures de toutes les fenêtres de l’annexe occupée dans le but de les condamner», avance Ondine. Depuis, plus rien, ou presque. «Ils sont revenus le 16 mars, mais dans une démarche sanitaire, ils voulaient savoir s’il y avait des cas de coronavirus parmi nous.»

Malgré les rumeurs qui ont pu circuler dans la population, il n’y en avait pas. «Nous sommes des boucs émissaires faciles. S’il y a un sac-poubelle retrouvé dans la nature, il vient de chez nous…» Des on-dit sans doute renforcés par les interrogations que pose cette forme de vie communautaire qui est apparue illégalement sur le site désaffecté et qui continue de se développer. «On respecte les mesures en vigueur, on nettoie, on désinfecte et on respecte les distances sociales, reprend Ondine. Quand les lois ne sont pas stupides, on s’y tient.» Le tipi et la roulotte installés sur place sont autant de modules qui leur permettent de s’étendre. «À l’intérieur, on n’est jamais plus de dix. Et à l’extérieur, on reste en groupes de 5 à s’affaire à rendre l’endroit plus beau. On a planté des fleurs et on creuse un étang.»