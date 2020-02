Extinction Rebellion bloque des entreprises à Lausanne et Genève

Extinction Rebellion a entamé ce lundi une nouvelle action coup-de-poing. La branche lausannoise du mouvement écologiste a bloqué les locaux de la société de transport international de marchandises Ifchor, à la place Pépinet, au coeur de la capitale vaudoise. Trois autres actions ont eu lieu en parallèle à Genève, aux sièges des sociétés Cargill, Mercuria Group et Vitol.

A Lausanne, une soixantaine de militants ont pénétré dans les locaux d'Ifchor, active dans le transport maritime de pétrole. La police leur a proposé de quitter les lieux en leur assurant qu'ils ne seraient pas interpellés, ce que les manifestants ont accepté. Aux alentours de 11h, ils étaient toujours une soixantaine mobilisés à la place Pépinet, certains sont déguisés. L'occupation a duré moins d'une heure.

Dans un tract distribué aux passants, les militants dénoncent les écocides pratiqués par ces entreprises. «Ces sociétés ne se sont pas installées en Suisse par hasard, si elles sont ici, c'est parce qu'elles bénéficient de régimes fiscaux préférentiels (donc inégaux par rapport au reste de la population) et du soutien financier des banques suisses qui, Credit Suisse et UBS en tête, se moquent de la biodiversité et du climat tant que sur le retour sur investissements est d'ordre monétaire», plaident-ils.

Le groupe interpelle la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga: «La biodiversité est comme la Tour Eiffel. Si vous enlevez une vis chaque jour, rien ne se passe, mais un jour, une vis de moins et c'est toute la tour qui s'effondre.»

Nous bloquons l'entreprise de fret pétrolier @IfchorGroup à #Lausanne. L'industrie maritime en 5e position des secteurs les plus polluants au monde - responsable de l'écocide que nous vivons.#ExtinctionRebellion #ClimateCrisis pic.twitter.com/18k4dr0C67 — Extinction Rebellion Lausanne (@xrlausanne) February 17, 2020