Le facteur-sculpteur Paul Monney a lâché sa gouge

Paul Monney, célèbre pour les sculptures en bois qu’il taillait à la tronçonneuse et pour son engagement dans la sauvegarde d’un vieux moulin de Saint-George, est décédé lundi dans sa 97e année. Comme il l’avait toujours souhaité: chez lui, d’un arrêt cardiaque, alors qu’il s’apprêtait à faire son «tour» quotidien dans ce village du pied du Jura qu’il a tant aimé.

«C’était un homme positif et passionné, qui ne s’est jamais plaint de rien», évoque son fils, Alain Monney, qui a rendu son père très heureux en reprenant récemment la présidence de la Fondation pour le patrimoine artisanal de Saint-George, que le patriarche avait fondée en 1985 pour restaurer et remettre en route un moulin du XVIe siècle et une scierie hydraulique.

C’est durant la dernière guerre, alors qu’il faisait sa tournée de facteur à cheval, que sa monture s’était emballée et avait provoqué l’écroulement d’une partie de ce bâtiment. Le jeune homme s’était juré de préserver ce patrimoine, rêve qu’il concrétisera quarante ans plus tard, après avoir quitté son mandat de syndic de Saint-George.

Car Paul Monney, né à Lausanne d’un père garagiste trop tôt décédé, s’est beaucoup engagé pour ce village où il est arrivé à l’âge de 16 ans, chez un oncle agriculteur. À la retraite de sa tante, il reprend la poste du village, que sa famille aura tenue, au terme de son mandat, pendant cent seize ans! Il a siégé durant vingt-quatre ans à la Municipalité avant de devenir syndic, poste qu’il occupera durant douze ans.

Mais l’homme, qui s’est découvert au gré du bûcheronnage une passion pour le bois, a aussi une fibre d’artiste. Après avoir peint des décors pour les spectacles des sociétés du village, cet autodidacte se met à la sculpture de statues en bois, qu’il taille à la tronçonneuse et finit à la gouge. Ses œuvres, il y en a plus de 150, représentent des personnages célèbres ou locaux, comme Auguste Piccard ou le messager Siméon, et des animaux.