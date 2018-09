Acquittée d'avoir facilité le logement d'un illégal

Un tonnerre d’applaudissements a salué mardi l’acquittement d’une jeune femme contestant devant le Tribunal de police sa condamnation par un procureur pour «incitation à l’entrée, à la sortie ou aux séjours illégaux». Une délégation d’Amnesty International a en effet assisté à cette audience publique illustrant les paradoxes en matière d’application de la politique migratoire dans le canton. L’histoire est édifiante à plus d’un titre.

En janvier 2018, cette Vaudoise loue sous son nom à elle un studio pour un ressortissant iranien qu’elle connaît de longue date. Arrivé en Suisse en 2006, l’homme s’est vu refuser le permis d’établissement malgré une pétition en sa faveur déposée devant le Grand Conseil en 2016. Selon sa bienfaitrice, il ne serait pas expulsable.

L’EVAM donne son accord pour cette formule d’hébergement censée mieux adaptée qu’un abri PC à cette personne à la santé fragile. Il en paie aussi la presque totalité du loyer, qui s’élève à environ 700 francs. La gérance accepte cette sous-location. L’Iranien y réside aujourd’hui encore. «Le service de la population le sait», souligne l’accusée. Il ne bénéficie officiellement que de l’aide dite d’urgence.

Tout va bien. Jusqu’au jour où monsieur se fait arrêter par la police, surpris à conduire avec son téléphone à la main. Contrôle d’identité, vérification du domicile… De fil en aiguille, c’est la jeune femme qui se retrouve dénoncée devant la justice.

«Je savais qu’il n’avait pas de permis de séjour, qu’il était soutenu financièrement par l’EVAM, admet-elle. Il essayait de régler sa situation». Le président Feser lui demande si elle savait dès lors qu’il n’avait pas le droit de rester en Suisse. Elle répond: «Pour moi, une personne qui n’a pas de permis mais qui bénéficie d’une aide d’urgence signifie qu’elle peut rester.» Et d’ajouter: «Quand on voit une personne dans le besoin, on se doit d’agir. Oui, je le referais.»

Avocat de la jeune femme, Me Olivier Bigler a dénoncé «une condamnation facile par le Ministère public qui se détourne ainsi de sa véritable mission». L’homme de loi a fait remarquer que «le cas est sans rapport avec les personnes qui exploitent les migrants, sa cliente ne retirant aucun bénéfice de son acte, mais des ennuis pénaux».

Impossible enfin de soutenir que la prévenue ait contribué à empêcher une expulsion. «Rien ne démontre que les autorités administratives aient tout entrepris pour organiser un renvoi ni qu’il s’y soit opposé», observe le juge. (24 heures)