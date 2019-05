Deux braqueurs en série plaident l'état de manque

«On entre, on montre le couteau, on prend l’argent, on part. Pas de comportement dangereux. C’est le degré le plus bas du brigandage.» Ainsi plaida jeudi l’un des avocats de la défense pour contrer le réquisitoire massue du Ministère public. C’était au procès de deux jeunes qui ont admis avoir attaqué deux stations-service à Lausanne, à neuf jours d’intervalle, en 2018, et projeté de s’en prendre à une troisième. Les caissières qui en ont fait les frais ne sont pas venues au tribunal dire ce qu’elles ont ressenti lors de ces agressions.

Le Parquet n’a pas fait dans la demi-mesure. Il a requis respectivement 6 ans et 5 ans et demi de prison contre ces deux hommes qu’il considère coupables de brigandage aggravé.

Le magistrat a fait peu de cas du mobile de ces ressortissants portugais âgés d’une vingtaine d’années. Les deux invoquaient un besoin impératif d’argent en raison de leur forte dépendance au crack, cette forme de cocaïne fumée redoutable pour l’état de manque qu’elle engendre. Une expertise psychiatrique leur reconnaît tout de même une légère diminution de responsabilité. Le visage dissimulé par une capuche ou un casque, ils procédaient chaque fois de la même manière. Ils arrivaient et repartaient à pied. L’un demandait des cigarettes. Quand la vendeuse se retournait pour les prendre, le comparse passait derrière le comptoir, la menaçait avec un couteau de cuisine. Dans le premier cas, à Mon-Repos, en plein après-midi, ils ont raflé 700 francs; dans l’autre, avenue des Figuiers, ils ont pris un peu plus de 11'000 francs.

Il n’a fallu qu’une quinzaine de jours pour qu’ils soient identifiés et arrêtés. Digne d’une série policière, l’enquête a remonté la piste d’une veste exclusive que portait l’un des deux braqueurs filmés par la vidéosurveillance.

«Merci de m’avoir arrêté et fait comprendre ce que j’ai fait», a lâché l’un des deux prévenus à l’attention du procureur. Incarcérés depuis plus d’un an, ils affirment ensemble être désormais dégoûtés du crack à jamais. Verdict la semaine prochaine. (24 heures)