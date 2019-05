Douze ans de prison pour six ans d'abus sur une enfant

«Il n’y a pas de place pour le doute dans cette horrible affaire.» La Cour criminelle a retenu que les faits «abjects et révoltants» dénoncés par une ado aujourd’hui âgée de 15 ans se sont bel et bien produits. Elle relève ainsi que cette jeune fille était depuis l’âge de 5 ou 6 ans «l’esclave sexuelle d’un père dénaturé, narcissique et pervers». Un père qui n’était pas le sien, ce qu’elle et lui ignoraient avant les tests ADN entrepris pour les besoins de l’enquête. Face à un accusé hautain qui a tout nié et soutenu ne pas savoir pourquoi elle avait raconté «toutes ces histoires», la demoiselle a convaincu par un récit constant et détaillé, dénué de toute contradiction. Les juges ont considéré qu’il est inconcevable qu’une enfant de 13 ans à l’époque de la dénonciation puisse à partir de rien faire des déclarations donnant pareil frisson. De plus, des traces mises en évidence par les médecins du CHUV vont dans le sens de certains des abus reprochés.

L’apparente distance émotionnelle et l’aplomb dont témoigne aujourd’hui la jeune fille relèvent, selon la psy qui s’en occupe, d’une attitude de protection contre la violence qu’elle a subie.

L’affaire avait éclaté en novembre 2016. L’ado avait d’abord confié à une monitrice lors d’un camp de vacances qu’elle détestait son père. De fil en aiguille, elle a dit ce que cet homme lui imposait depuis toute petite. Encouragée par cette monitrice, elle s’est résolue à composer le 147, le numéro pour les enfants en détresse. La police a aussitôt été informée. Le «père» a été placé en détention, d’où il n’est désormais pas près de ressortir.

Le tribunal a retenu que cela se passait au domicile conjugal. Quand la maman s’absentait, même brièvement, pour aller faire des courses. Attouchements, fellations, sodomie, la petite a subi d’innombrables actes d’ordre sexuel dont la gravité allait croissant au fil des ans. Des gifles et des coups, des vidéos pornos complètent ce triste tableau.

Ce «père» a plusieurs fois tenté de la violer, au sens du Code pénal, elle a pu résister en se débattant. «On peut craindre qu’il serait parvenu à ses fins s’il n’avait pas été arrêté», soulignent les juges.

La défense a plaidé le doute. Notamment parce que la maman ou les voisins n’avaient rien remarqué. La petite a expliqué s’être tue sous la menace que sa mère allait en pâtir, tandis que sa place à elle serait «au cimetière».

Cet homme a été soumis à une expertise psychiatrique qui relève sa pleine responsabilité pénale ainsi qu’un risque de récidive élevé.

«Il s’agit clairement d’un individu dangereux, conclut la Cour, qui lui a infligé 12 ans de prison. On cherche en vain le moindre élément à décharge chez ce pervers qui a saccagé l’enfance et l’adolescence de cette enfant.» (24 heures)