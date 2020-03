Le tireur a fait passer du savon pour du haschisch

Coup de théâtre suite au drame qui a fait deux morts (un Vaudois de 27 ans et un Zurichois de 22 ans) dans un appartement de Grandson, samedi 29 février peu avant 12h30. «Il n’y avait pas de drogue du tout», a révélé ce mardi le procureur français Étienne Manteaux, depuis son bureau de Besançon. «Sur la scène de crime, les enquêteurs suisses ont découvert plusieurs kilos de ce qui s’apparentait à des savonnettes de résine de cannabis. C’est en tout cas ce que leur emballage laissait penser. Sauf qu’elles contenaient en réalité du savon…»

Les trois autres blessés qui se trouvaient également dans ce logement de la rue Basse (deux Vaudois de 27 et 24 ans, ainsi qu’un Zurichois de 22 ans) s’attendaient tous à faire l’acquisition de marijuana, au même titre que les deux hommes qui ont succombé à leurs blessures. Abattus d’une balle en pleine tête. Le fournisseur de la marchandise n’est autre que l’unique auteur des coups de feu, un Français de 20 ans domicilié près de Besançon. Le jeune tireur a été interpellé lundi à la suite d’une perquisition dans l’un de ses «points de chute». «Il a été mis en examen ce mardi pour double homicide volontaire, et triple tentative d’homicide volontaire puisque trois autres personnes ont également été visées à la tête; l’une d’entre elles ayant été assez sérieusement blessée au niveau de la joue», a déclaré le procureur Manteaux.

«Il n’y avait pas de drogue du tout» Étienne Manteaux Procureur de la République à Besanço

«La tragédie est très probablement survenue au moment où les commanditaires de cet achat ont découvert qu’ils n’avaient pas reçu de stupéfiants mais des produits d’une tout autre nature.» Lors de son interrogatoire, le tueur escroc a déclaré avoir tiré cinq balles «au jugé, sans viser», au moyen d’une arme contenant six munitions. Un pistolet qui appartiendrait aux personnes «à qui il a acheté les produits», à savoir les fameuses savonnettes. «C’est en tout cas sa version à cette heure», a ajouté le magistrat. Car l’arme n’a pas encore été retrouvée. Si bien que la présence d’une deuxième arme à feu dans l’appartement – et donc d’un échange de tirs entre le fournisseur et ses cinq clients – ne peut être complètement exclue à ce stade de l’enquête.

Autre Français incarcéré

L’identité du Français de 20 ans a été révélée aux autorités par un compatriote tout aussi jeune que lui (19 ans), arrêté en Suisse peu après la fusillade. Ce frontalier pendulait entre le département du Doubs et Yverdon. «Cette personne a évoqué le fait qu’elle avait été approchée par des ressortissants suisses pour les fournir en produits stupéfiants, et qu’elle avait accepté ce marché», a précisé le procureur Manteaux.

L’enquête devra notamment établir pourquoi le frontalier a pensé au jeune homme de Besançon pour s’approvisionner en drogue, dès lors que l’intéressé n’était pas connu des autorités françaises pour s’adonner au trafic de stupéfiants. «Il sera important dans le cadre des investigations d’avoir un éclairage sur la personnalité et le fonctionnement psychique du tireur puisqu’il n’était connu que pour que quelques larcins», a poursuivi le représentant du Parquet. Qui n’exclut pas l’existence d’éventuels complices dans cette affaire. Mais pas forcément en lien avec la fuite du principal accusé. Lequel a déclaré s’être rendu à Grandson au volant de son véhicule, «sans complicité extérieure particulière». Il ne sera en tout cas pas livré aux autorités vaudoises, la France n’extradant ses ressortissants que vers un pays de l’Union européenne. Si bien que le Français de 20 ans sera dans tous les cas jugé à Besançon.

Le Ministère public vaudois devra décider si le frontalier de 19 ans devra être jugé à Yverdon (pour escroquerie et trafic de stupéfiants) ou si le Parquet délègue sa poursuite aux autorités judiciaires françaises, en vue d’un seul et même procès.