Leurs chiens massacraient les moutons

Deux chiens perdus de vue par leurs maîtres avaient provoqué un véritable massacre entre avril et juillet 2017 parmi des troupeaux de moutons paissant à Lausanne et à Écublens sur le site de l’UNIL. Ils ont été séquestrés.

Rapidement identifiés, leurs détenteurs, dont l’un récidiviste, ont été condamnés pénalement par une procureure. Ils ont écopé de plusieurs centaines de francs d’amende. Sans compter les milliers de francs réclamés par les propriétaires des ovins, notamment la Ville de Lausanne, en réparation du dommage causé.

Pour avoir perdu la maîtrise de leur animal, ces deux hommes ont été reconnus coupables d’infraction à la loi cantonale sur la police des chiens. L’article 12 de cette loi stipule en effet, notamment, que «sur le domaine public, y compris en forêt, le promeneur doit en tout temps prendre les mesures visant à maîtriser le ou les chiens qu’il a sous sa garde».

Il y a les chiens qui protègent les troupeaux de moutons, puis les autres, rarement pris sur le fait. C’est clairement à la seconde catégorie qu’appartenaient les canidés de ces deux individus de la région lausannoise. Sans pour autant être des molosses, échappant à leurs maîtres, leurs chiens ont provoqué un véritable massacre l’an passé.

Les attaques ont commencé en avril 2017. Route de Chavannes, les deux bêtes sautent dans un enclos. Une douzaine de moutons sont blessés, deux tués. Quelques jours plus tard, nouvelle attaque, à Écublens, par un seul chien cette fois, sur le site de l’UNIL, qui fait six blessés. Début juillet ensuite, à Lausanne, le même tue trois brebis, en blesse sept autres. Et moins d’une semaine plus tard, il massacre deux moutons, en blesse trois dont un devra être euthanasié. (24 heures)