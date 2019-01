Lourde peine pour avoir tabassé une octogénaire

Le cambrioleur qui avait agressé avec une rare sauvagerie une dame de 88 ans lors du cambriolage de son appartement, en décembre 2016, n’est pas près de sortir de prison.

Ce récidiviste âgé d’une trentaine d’années a écopé mercredi de 9 ans prison, quand bien même il bénéficie d’une atténuation de la sanction en raison d’une légère diminution de responsabilité. Il a été reconnu coupable notamment de brigandage avec cruauté. Sa peine englobe 8 mois d’une condamnation antérieure au titre de révocation de la liberté conditionnelle dont il jouissait à l’époque des faits.

«Sous la panique et l’effet de stupéfiants»

L’accusé avait affirmé, sans convaincre, avoir agi sous la panique et l’effet de stupéfiants. Il a par ailleurs été astreint à un traitement psy qui pourrait le garder plus longtemps derrière les barreaux. La cour a considéré qu’il avait fait preuve d’un certain sang-froid et conservé un minimum de présence d’esprit, même s’il a pu être surpris lorsque sa victime a ouvert la porte de son appartement.

Habillé en peintre en bâtiment et coiffé d’un bonnet de Père Noël, il avait sonné à la porte de l’octogénaire pour, selon lui, s’assurer que le logement était inoccupé. À peine avait-elle ouvert, qu’il l’avait repoussée violemment, heurtant et faisant chuter la vieille dame. Puis, après avoir fouillé l’appartement, il avait flanqué au moins deux coups de pied à la tête de la victime alors qu’elle tentait de se relever. Il avait ensuite quitté les lieux en fermant à clé la porte d’entrée. Du coup, celle-ci ne pouvait plus s’ouvrir de l’intérieur.

L’octogénaire, qui souffrait d’une fracture du bassin et d’une mâchoire brisée, avait été découverte le lendemain par son fils. Cette agression a mis un terme à son autonomie car elle a dû être admise en EMS. (24 heures)