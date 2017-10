Mort mystérieuse d’un jeune Gambien dans sa cellule à la Blécherette

Un jeune homme gambien de 23 ans, incarcéré depuis ce lundi dans une cellule de la zone carcérale du Centre de la Blécherette au Mont-sur-Lausanne, a été retrouvé mort ce mardi vers 11h. «On ne sait pas de quoi il est mort. Les investigations toujours en cours n’ont pas révélé d’éléments impliquant un tiers. Il n’y a pas non plus d’acte auto-agressif», commente Olivia Cutruzzolà, officière de presse à la police cantonale vaudoise. En clair: le jeune homme ne se serait pas suicidé.

La victime, en infraction à la loi sur les étrangers (LEtr), avait été interpellée par les gardes-frontière en gare de Lausanne le dimanche 22 octobre, vers 20h. Il avait dans un premier temps subi des contrôles médicaux au CHUV, où il avait passé la nuit, avant d’être conduit à la zone carcérale de la police cantonale vaudoise au Mont-sur-Lausanne le lundi matin.

Enquête en cours

Pourquoi ces contrôles? Ne se sentait-il pas bien? «C’est justement l’enquête qui devra l’établir», explique Olivia Cutruzzolà. L’homme devait être transféré à Lucerne, canton d’attribution, ce mardi en fin de matinée.

Aussitôt le drame constaté, un agent de transfert et de surveillance a tenté de réanimer le prisonnier au moyen d’un massage cardiaque. Il a immédiatement alarmé les secours, mais le médecin du SMUR et les ambulanciers n’ont pu que constater le décès. Le Centre universitaire romand de médecine légale procédera à une autopsie visant à déterminer la cause du décès. (24 heures)