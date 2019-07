Tyran domestique condamné pour viols et violences

«L’accusé a eu une attitude de tyran domestique, instaurant un climat de psychoterreur aboutissant à la néantisation de sa compagne qui n’a eu d’autre choix que d’endurer passivement.» La cour criminelle du Tribunal du Nord vaudois a reconnu mercredi un Serbe de 30 ans coupable de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et injures, entre autres, pour s’en être pris de manière répétitive à sa compagne (24 heures de mardi 30 juillet).

Le Ministère public avait requis huit ans ferme, mais les juges n’ont pas retenu l’aggravation des chefs d’accusation principaux et finalement infligé cinq ans et demi de prison à ce clandestin. Il est aussi condamné à verser 25 000 francs à son ex pour tort moral et sera expulsé de Suisse durant quinze ans.

Les juges ont totalement porté crédit aux récits de la jeune femme, constants et truffés de détails qui ne s’inventent pas, alors que son tortionnaire a toujours réfuté avec obstination. «Les déclarations de la plaignante sont bien plus probantes que les dénégations de l’accusé», a sentencé le président Donovan Thesaury, égrainant des témoignages extérieurs attestant de la dégradation physique et psychique de la victime au cours de cette relation délétère: employeurs, clientes de sa supérette, personnel soignant d’hôpitaux, collaborateurs du centre d’accueil Malley-Prairie, tous ont constaté des dégâts. Selon la cour, ceux-ci ne peuvent être le fruit, comme le suggérait la défense, d’un transfert d’autres souffrances endurées deux ans plus tôt avec un époux maltraitant.

Ce jugement constitue un pas crucial pour la victime, souffrant d’un important syndrome de stress post-traumatique. «Ce qui importe à ma cliente c’est la reconnaissance de ce qu’elle a subi. Qu’importe la peine, ce jugement va lui permettre de commencer à se reconstruire», conclut son défenseur Mathias Micsiz.