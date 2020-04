Un motard de 22 ans se tue dans une courbe

Lundi, vers 16h40, le centre d’engagement de la police cantonale vaudoise était avisé d’un accident de circulation impliquant un motocycliste sur la route cantonale 705 entre la Lécherette et l’Etivaz. Une patrouille de la gendarmerie ainsi que les différents services de secours sont rapidement intervenus. Le motard a été pris en charge par des ambulanciers et un médecin, qui n’ont pas pu le réanimer. Il est décédé sur les lieux des suites de ses blessures, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Lundi 27 avril 2020, vers 16h40, un motocycliste a perdu la maîtrise de son deux-roues sur la RC 705 (Vionnaz/VS - Château-d’Oex/VD) et a terminé sa course contre un muret. Malgré l’intervention des secours, le motard est décédé sur les lieux. https://t.co/9Uup82F3hg — Police vaudoise (@Policevaudoise) April 28, 2020

Enquête ouverte

Selon les premiers éléments de l’enquête, le motocycliste, apparemment seul en cause, a perdu la maîtrise de son engin dans une courbe prononcée à gauche et a terminé sa course contre un muret bordant la chaussée, à droite. La victime est un ressortissant suisse, âgé de 22 ans et domicilié dans le district de Morges.

La procureure de service a ouvert une enquête pénale. Cet accident a nécessité l’intervention d’un hélicoptère de la REGA, d’une patrouille de la gendarmerie vaudoise, d’une ambulance de Château-d’Oex (VD) et d’une équipe de soutien d’urgence (ESU). (comm/nxp)