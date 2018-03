Une ancienne ferme détruite par les flammes

Ce dimanche, vers 4h30, un incendie s'est déclaré dans cette ancienne ferme de la commune de Vully-les-Lacs.

Les services du feu et la gendarmerie se sont rapidement rendus sur place et les trois habitants du bâtiment ont pu être évacués. Une habitante octogénaire a cependant été incommodée par la fumée et conduite par ambulance à l'hôpital de Payerne.

La maison est totalement détruite et ses anciens habitants seront relogés dans le village.

Une enquête est menée pour déterminer les causes de l'incendie.