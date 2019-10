«Ce genre de bisbille n’a pas sa place dans un tribunal»

Le président du Tribunal de police de La Côte a avoué être énervé vendredi matin. «On est dans une cour d’école», s’est exclamé Daniel Stoll avant même que tous les accusés soient assis, sommant un plaignant d’éteindre son téléphone. «Si j’en vois un qui enregistre, je l’envoie directement au pénal.»

Il faut admettre que sa patience a été mise à rude épreuve dans une affaire de conflit latent entre une famille de propriétaires et sa locataire qui exploite une petite échoppe à pizzas au centre-ville de Nyon. «Cette bisbille n’a pas sa place dans un tribunal», a renchéri Daniel Stoll. Malgré des propositions de conciliation, les deux parties campent sur leurs positions. Vendredi, au moins, tous les protagonistes étaient présents, contrairement aux deux autres audiences précédentes devant la même Cour. Un père et son fils, ainsi qu’une femme quadragénaire, étaient à la fois plaignants et accusés.

L’origine de cette mauvaise tragicomédie remonte au moment où la famille neuchâteloise a acheté une maison à la rue de la Gare à Nyon. Elle pensait reprendre le commerce au rez-de-chaussée et avait fait une offre de 400'000 fr., que la commerçante a déclinée. Depuis là, les relations entre les deux parties ont empiré jusqu’à une bagarre un jour à midi en février 2016. La police avait dû intervenir devant des passants interloqués.

Ce jour-là, la locataire a jeté une chaise à la figure d’un propriétaire et l’a touché au menton. Un autre estime aussi avoir été blessé quand il est tombé après avoir été agrippé par la veste alors qu’il effectuait des travaux à l’entrée du restaurant. La locataire, quant à elle, dénonce entre autres choses cet homme de plus de 100 kg qui aurait chuté exprès sur elle, lui causant de graves problèmes à un pouce. Des menaces de mort auraient encore été proférées par la femme propriétaire.

D’autres griefs ont conduit tout ce petit monde au tribunal. Des travaux de remise aux normes de l’électricité auraient suffisamment tardé pour empêcher l’exploitation du restaurant, qui a dû fermer à cause de cela pendant trois ans et demi. Un mur aurait été construit par les propriétaires pour empêcher les clients d’accéder aux toilettes.

Vendredi, seul le fils propriétaire a été entendu, les autres ayant témoigné lors d’une audience précédente. Juriste de formation, il est venu avec huit classeurs fédéraux dans lesquels il a consigné l’entier du dossier. Depuis 2014, cet homme de 44 ans est sans emploi. Il n’a pas le temps d’en trouver un car il est accaparé par cette affaire, même si la maison a été revendue. «Il faut bien que je me défende», a souligné celui dont les parents lui offrent un toit et de quoi subvenir à ses besoins. «Il est temps que cette affaire se termine», a conclu le président, qui rendra son jugement en début de semaine prochaine.