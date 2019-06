La justice blanchit des éleveurs accusés d’avoir fait enfler la mamelle de leurs vaches

Ah! Si les vaches qui se pavanent sur le ring des concours bovins avec leur mamelle au bord de l’explosion pouvaient parler… Certaines en auraient de belles à raconter. Il paraît que des éleveurs leur injecteraient de l’air dans la mamelle. Ou que d’autres les entraîneraient à tenir longtemps entre deux traites. Tout ça pour sublimer les canons de beauté bovine et donner l’apparence d’une production record de lait.

Swiss Expo, salon agricole international aux 1000 vaches et 400 éleveurs organisé chaque année à Lausanne depuis vingt-trois ans, est bien sûr suivi de près par les autorités vétérinaires. Des suspicions de triche par allongement de la durée entre les traites étaient au centre de trois procès pénaux qui se sont tenus récemment dans la capitale vaudoise. Des éleveurs romands comparaissaient à leur demande devant le Tribunal de police à la suite de leur opposition à l’amende de 300 francs infligée par la préfecture après l’édition 2018.

Triple acquittement

Les audiences ont débouché sur des jugements qui vont faire jaser jusqu’à l’Administration fédérale. Le tribunal a rendu le 22 mai un triple verdict d’acquittement. Les autres éleveurs dénoncés cette année-là par le vétérinaire cantonal doivent se mordre les doigts d’avoir accepté la sanction préfectorale.

Ces décisions discréditent un contrôle physiologique mis en place pour déceler les abus de manière infaillible. Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal vaudois, prend acte. «Je vais faire remonter l’événement à l’Office vétérinaire fédéral, car il s’agit d’une question nationale et il faudra voir comment procéder par la suite.»

Au-delà de la poursuite des tricheurs, c’est le bien-être des animaux qui est au centre des préoccupations de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et de la Communauté de travail des éleveurs bovins suisses (CTEBS).

C’est ainsi qu’a été développé en 2017 un examen censé mettre en évidence un intervalle trop long entre les traites. Un tel contrôle se réfère à l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn), dont l’article 17 let. h interdit «d’agir par des moyens mécaniques, physiques ou électriques sur la mamelle et prolonger les intervalles entre les traites afin de modifier la forme naturelle de la mamelle ou de la laisser se remplir au-delà des limites physiologiques».

«Un peu de flou»

«On s’est rendu compte qu’il y a un peu de flou, on ne sait pas exactement ce qu’est la limite physiologique», a expliqué Giovanni Peduto devant le tribunal. C’est alors qu’il a été décidé de mettre en œuvre un examen par échographie. «Cela permet de déceler la présence d’un œdème mammaire, manifestation pathologique montrant que l’on est au-delà de la limite.» Cette petite poche d’eau entre la peau et le ligament suspenseur commence à se former une quinzaine d’heures après la dernière traite, alors que l’intervalle est généralement estimé à dix ou douze heures. Elle se résorbe après la traite. Seule une partie des vaches à Swiss Expo 2018 ont été soumises à ce test. «Nous avons constaté une cinquantaine de cas d’œdème de degré 1, que nous avons considérés comme légers, a indiqué le vétérinaire cantonal. Ceux qui ont été dénoncés étaient de degré 2.»

«C’est du vent!»

«C’est du vent, tout ça! s’est exclamé un des éleveurs opposé à sa condamnation par le préfet. Sur quoi de concret se base-t-on? Il n’y a rien, pas de photo qui montrerait que la mamelle de ma vache aurait eu trop de volume, ce qui aurait entravé sa marche. Je suis face à des gens qui ne sont pas avec les animaux. Moi, je sais de quoi je parle, j’ai fait des stages au Canada, aux États-Unis dans une ferme où il y avait 16 000 vaches.»

«Je ne comprends pas cette dénonciation qui remet en cause notre façon de faire avec les animaux»

Face à cet homme qui s’étrangle à l’idée qu’on puisse le considérer coupable de maltraitance, Giovanni Peduto s’est voulu rassurant. Il a souligné qu’il n’avait pas dénoncé une maltraitance, mais un dépassement de l’intervalle de temps entre deux traites. Il n’est pas sûr que les intéressés saisissent la nuance. Et d’ajouter que, si cela ne relève pas d’une norme, il s’agit d’une bonne pratique.

L’atteinte directe aux qualités professionnelles ressentie à travers ces accusations a aussi frappé de plein fouet les deux autres éleveurs rejugés. «On voit bien quand une vache a dépassé pour une raison ou une autre la limite, a assuré cette jeune femme qui présentait la vache de son père. Si c’est le cas, elle est moins à l’aise; or la mienne a mangé normalement. Je ne comprends pas cette dénonciation qui remet en cause notre façon de faire avec les animaux.»

Bonne foi

Comme le troisième recourant, l’un des plus importants éleveurs du pays, la jeune femme était assistée de Me Corinne Maradan. Le recours à une avocate s’est révélé bénéfique, tant pour démontrer la fragilité de l’accusation sur le plan du droit que pour souligner la bonne foi et l’engagement quotidien d’éleveurs respectueux de leur métier. Cet examen par échographie a été reconduit à Swiss Expo 2019. Avec bien moins de résultats positifs que l’année précédente. (24 heures)