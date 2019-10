Le pro du vol de téléphone est expulsé en Roumanie

Le cambrioleur roumain qui s’était spécialisé dans le vol de téléphones devra rentrer dans son pays. La Cour du Tribunal correctionnel de La Côte l’a condamné à 36 mois de prison ferme et à une interdiction du territoire suisse de 10 ans. Il ne pourra donc pas retrouver de sitôt sa compagne, une quinquagénaire neuchâteloise avec qui il entretient une relation chaotique entrecoupée de séjours en prison.

La Cour l’a jugé coupable de plusieurs vols, mais aussi de dommages causés dans sa cellule pendant son incarcération, ainsi que de différentes infractions liées à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les étrangers.

Le trentenaire des Carpates agissait au sein d’une bande bien organisée. À son palmarès figurent notamment trois cambriolages, en à peine deux mois, dans le même magasin de téléphonie mobile à la rue de la Gare à Nyon. Quelques semaines plus tard, il a participé à une tentative avortée à Rolle, avant de se faire interpeller à Bulle après avoir forcé l’entrée d’un opérateur téléphonique. Depuis cet événement, il a été placé en préventive.

Au total, 152 appareils ont été subtilisés pour une valeur de quelque 120'000 francs. La revente de ce butin aurait rapporté 10'000 euros au Roumain qui n’a reconnu que sa participation aux cambriolages de Rolle et de Bulle. Son passif avec la justice n’a pas joué en sa faveur. Avant de comparaître à Nyon, son casier était déjà riche de sept condamnations en Suisse, six en Roumanie, une en France et une autre aux Pays-Bas.