Parents condamnés pour les arrivées tardives de leur fils

Le Tribunal de police de l’Est vaudois a infligé 200 francs d’amende à un couple en répression des arrivées tardives à répétition de son fils de 14 ans ainsi que ses absences injustifiées qui lui étaient régulièrement communiquées.

Dénoncés par l’École, ces parents étaient rejugés à leur demande à la suite de leur opposition à leur condamnation préfectorale à une amende. «Je ne pouvais admettre qu’on nous accuse de négligence car nous faisons le maximum et travaillons beaucoup sur lui», a soutenu en vain le père face à la juge. L’amende est restée la même, mais les frais de justice ont grimpé à 520 francs.

Le décompte des arrivées tardives présenté par la dénonciatrice indique qu’elles se sont produites autant en début de matinée qu’en début d’après-midi. La représentante de l’École observe que c’est un jeune homme qui «nous danse sur le ventre et fait ce qu’il veut». Elle déplore de surcroît son très mauvais comportement avec les enseignants et ses camarades, les renvois ou heures d’arrêt semblant sans effet. S’ajoutent à cela un certain nombre d’absences injustifiées.

Les parents qui se disent désemparés avaient fait appel au SPJ, bien qu’il ne semble pas que ce service soit à même de résoudre ce genre de problème. Ils ont aussi envisagé de placer leur fils dans un internat. «Ce serait un peu vous décharger de votre responsabilité de parents», remarque la juge. «J’ai l’impression que ces parents disent qu’ils font tout ce qu’ils peuvent et que l’école ne fait pas son travail», observe la dénonciatrice.

- Qu’avez-vous entrepris concrètement pour tenter de remédier à la situation, interroge la présidente du tribunal.

- Nous le punissons en lui confisquant son téléphone, ou en lui interdisant de sortir, répond le père. Cela le fait pleurer. À la maison, il n’est pas du tout violent, il vient chaque semaine à l’église avec nous.

- Vous pouvez aussi l’obliger à travailler pour payer lui-même l’amende, suggère la juge. Mais il y a un moyen tout simple. Vous travaillez tous les deux mais vous pouvez vous organiser pour amener personnellement l’enfant à l’école, mettons pendant un mois. - Et s’il file dans les toilettes au lieu d’aller en classe, risque le père.

Constatant que la situation s’était encore péjorée après l’audition par le préfet, le tribunal retient que ces parents n’ont pas mis tous les moyens en œuvre pour garantir la fréquentation de l’école. (24 heures)